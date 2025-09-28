Thuế tỉnh Bắc Ninh đối thoại, hỗ trợ người nộp thuế

(TBTCO) - Thông qua hội nghị đối thoại, Thuế tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người nộp thuế, kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ người nộp thuế nắm bắt, tuân thủ chính sách pháp luật thuế, tạo uy tín trên thị trường.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giới thiệu chính sách thuế mới và đối thoại với người nộp thuế do Thuế tỉnh Bắc Ninh tổ chức mới đây, ông Ngô Tân Phượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, tỉnh cam kết luôn đồng hành và lắng nghe doanh nghiệp; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, bảo đảm sự thông thoáng, công bằng, ổn định và minh bạch.

Ông Ngô Tân Phượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu. Ảnh: Thanh Ngân

Thông tin đến với 800 doanh nghiệp, người nộp thuế tham dự Hội nghị giới thiệu chính sách thuế mới và đối thoại với người nộp thuế Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng cho biết, 9 tháng qua, hoạt động thương mại, dịch vụ của tỉnh phát triển tốt, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 17,87%. Dư nợ tín dụng tăng 20,3%. Thu hút vốn đầu tư hơn 15,3 tỷ USD vốn quy đổi.

Đặc biệt, thu hút FDI của Bắc Ninh hiện đứng đầu cả nước. Doanh nghiệp thành lập mới tăng 25%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 63,5 tỷ USD, tăng 36,51%, đứng thứ 2 cả nước (sau TP Hồ Chí Minh).

9 tháng qua, công tác thu ngân sách của tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực; nhiều khoản thu đều tăng cao hơn cùng kỳ, theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động phối hợp của cơ quan thuế trong việc tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Cộng đồng doanh nghiệp tham gia hỏi đáp, đối thoại với cơ quan thuế. Ảnh: Thanh Ngân

Ông Ngô Tân Phượng cho biết, UBND tỉnh cam kết luôn đồng hành và lắng nghe doanh nghiệp; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, bảo đảm sự thông thoáng, công bằng, ổn định và minh bạch.

Về phía doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, sản xuất, kinh doanh hiệu quả và đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đối với cơ quan Thuế tỉnh Bắc Ninh, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy theo mô hình mới, bảo đảm công tác quản lý thuế diễn ra thông suốt, không ảnh hưởng đến người nộp thuế.

Đồng thời tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác thu ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của các cấp. Xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 phù hợp với chỉ tiêu Trung ương giao và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cán bộ, công chức Thuế tỉnh Bắc Ninh tham gia trao đổi, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách cho doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Ngân

Thuế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện kịp thời các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuê đất..., nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế phát triển sản xuất, kinh doanh.

"Thuế tỉnh Bắc Ninh sẽ tổng hợp đầy đủ câu hỏi và nội dung trả lời của người nộp thuế để đăng tải công khai trên Website, Facebook, Zalo của Thuế tỉnh để người nộp thuế nghiên cứu, thực hiện" - Phó trưởng Thuế tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Vĩnh.

Tích cực phối hợp với các sở, ngành, UBND các cấp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu. Xây dựng đội ngũ công chức thuế ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thuế tỉnh Bắc Ninh đã giới thiệu một số điểm mới, nội dung quan trọng liên quan đến nhiều doanh nghiệp, trong đó có Luật Thuế giá trị gia tăng có hiệu lực từ ngày 1/7/2025; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 14/6/2025; các Nghị định về gia hạn và giảm thuế như: Nghị định số 82 (gia hạn thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền thuê đất); Nghị định số 174 (giảm thuế giá trị gia tăng) và Nghị định số 230 (giảm 30% tiền thuê đất năm 2025)…

Tại phiên đối thoại với doanh nghiệp, Thuế tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận và giải đáp trực tiếp nhiều câu hỏi, vướng mắc của doanh nghiệp về các nội dung như: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, ủy quyền quyết toán thuế, cách ghi hóa đơn, các khoản giảm trừ khi quyết toán thuế, hồ sơ thuê tài sản cá nhân... Đồng thời làm rõ các vấn đề liên quan đến chính sách thuế, thủ tục hải quan và việc giảm thuế.

Phó trưởng Thuế tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Vĩnh cho biết, thông qua hội nghị đối thoại, cơ quan thuế đã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người nộp thuế, qua đó cán bộ, công chức thuế có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ người nộp thuế nắm bắt, tuân thủ chính sách pháp luật thuế, tạo uy tín trên thị trường./.