Thuế tỉnh Thanh Hóa trao đổi kinh nghiệm chống chuyển giá, quản lý thuế doanh nghiệp có giao dịch liên kết

(TBTCO) - Ngày 17/10/2025, đoàn công tác Thuế tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về công tác chống chuyển giá và quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết với Thuế tỉnh Tây Ninh.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy cho rằng, đây là hoạt động thiết thực, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý thuế trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Nguyễn Nam Bình, Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh đồng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thuế tỉnh Tây Ninh đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác kiểm tra doanh nghiệp có giao dịch liên kết, đặc biệt là kỹ năng phân tích rủi ro, nhận diện các mô hình chuyển giá phổ biến và phương pháp xác định giá giao dịch liên kết phù hợp với chuẩn mực quốc tế và đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình trao đổi, đoàn công tác Thuế tỉnh Thanh Hóa đã thảo luận sâu các tình huống nghiệp vụ cụ thể, học hỏi mô hình kiểm soát hiệu quả trong quản lý giá chuyển nhượng, từ đó rút ra nhiều kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế công tác quản lý thuế tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Thủy, hoạt động học tập kinh nghiệm tại Thuế tỉnh Tây Ninh thể hiện quyết tâm của Thuế tỉnh Thanh Hóa trong việc nâng cao hiệu quả quản lý thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời cho ngân sách nhà nước.

Đây cũng là giải pháp, hoạt động cụ thể nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế và Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa về tăng cường năng lực quản lý thuế đối với doanh nghiệp FDI, góp phần tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, công bằng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa./.