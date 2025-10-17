Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ: Tập huấn chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế với hộ kinh doanh

(TBTCO) - Sáng ngày 17/10/2025, Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công ty Cổ phần Misa và một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tổ chức tổ chức Hội nghị tập huấn, tọa đàm với hộ kinh doanh với chủ đề “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh”. Tham gia hội nghị có trên 150 hộ kinh doanh do Thuế cơ sở 1 quản lý.

Công chức thuế và đại diện Misa hướng dẫn các hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng phần mềm cho các hộ kinh doanh. Ảnh: Văn Học

Các nội dung chính được trao đổi, trình bày tại hội nghị tập huấn gồm: Giới thiệu các quy định mới về hóa đơn, chứng từ và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh; hướng dẫn thực hành kê khai thuế, nộp thuế điện tử; sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế; giải đáp thắc mắc và hỗ trợ trực tiếp việc chuyển đổi mô hình kê khai thuế về sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Công ty Cổ phần MISA đã giới thiệu phần mềm khai thuế và bán hàng; hướng dẫn các hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng phần mềm cho các hộ kinh doanh.

Ông Nguyễn Tài Tuệ - Trưởng Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ cho biết, hội nghị được tổ chức nhằm cụ thể Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” của Bộ Tài chính tại địa phương; hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc chuyển đổi phương pháp quản lý thuế từ hình thức khoán sang hình thức kê khai để hộ kinh doanh nắm vững, thực hiện.

Đồng thời, hội nghị là dịp để Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ trực tiếp phổ biến, trao đổi với hộ kinh doanh thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP; đảm bảo 100% với hộ kinh doanh trên địa bàn thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP./.