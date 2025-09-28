Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam: Lan tỏa thông điệp “Dinh dưỡng hợp lý - Vận động khoa học”

(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho hay, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam năm nay tiếp tục lan tỏa thông điệp “Dinh dưỡng hợp lý - Vận động khoa học”, mở rộng quy mô và đa dạng hóa hoạt động, mang đến cho người dân nhiều trải nghiệm thiết thực.

Sáng 28/9, tại Hà Nội, Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) phối hợp cùng Công ty Herbalife Việt Nam tổ chức “Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” lần thứ 5.

Đây là sự kiện thường niên nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, khuyến khích vận động thường xuyên, thực hành dinh dưỡng khoa học trong cộng đồng.

Nghi thức nhấn nút khai mạc chương trình với sự tham gia của Lãnh đạo Bộ Y tế và đại diện Ban tổ chức. Ảnh: Văn Nam.

Dinh dưỡng hợp lý kết hợp vận động thường xuyên là giải pháp đơn giản, hiệu quả và ít tốn kém nhất để phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm. Với tinh thần đó, “Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” lần thứ 5 không chỉ mang đến không gian vận động, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, mà còn khuyến khích mỗi người trở thành “đại sứ” lan tỏa lối sống năng động, tích cực tới gia đình và cộng đồng

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, việc ăn uống không hợp lý, đặc biệt là ăn quá nhiều, có thể dẫn tới thừa cân, béo phì, ở chiều ngược lại là tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi. Đây đều là những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, góp phần làm gia tăng tỷ lệ tử vong toàn cầu do dinh dưỡng không hợp lý. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe phải được coi là nền tảng, ưu tiên hàng đầu trong mọi chính sách phát triển.

Quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt do bão Yagi tại sự kiện.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, ngành Y tế đang từng bước đổi mới tư duy, chuyển trọng tâm từ điều trị sang phòng bệnh, trong đó dinh dưỡng giữ vai trò then chốt. Khẩu phần và thành phần dinh dưỡng cần phù hợp với từng lứa tuổi, thể trạng cũng như điều kiện kinh tế - văn hóa của mỗi vùng miền. Bữa ăn lành mạnh hôm nay chính là sự chuẩn bị cho một tương lai khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, điểm nhấn nổi bật của ngày hội là khu vực 10 gian tư vấn dinh dưỡng miễn phí với sự tham gia của các tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành. Người dân được kiểm tra tình trạng dinh dưỡng, cân nặng, các chỉ số khối cơ thể (BMI), trao đổi trực tiếp với chuyên gia để hiểu rõ chế độ ăn phù hợp theo độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe, kết hợp vận động ra sao để duy trì thể trạng khỏe mạnh và phòng ngừa bệnh tật.

Bác sĩ tư vấn sức khỏe dinh dưỡng cho người dân tại sự kiện.

Sau 4 mùa tổ chức, chương trình đã tư vấn cho khoảng 4.500 người dân, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của Ngày hội cũng như nhu cầu lớn về kiến thức dinh dưỡng trong cộng đồng.