Ngày 28/9: Giá dầu thô giao kỳ hạn tương lai đạt ngưỡng cao nhất 3 tháng qua

Giá dầu thô giao kỳ hạn tương lai hôm nay (28/9) đạt ngưỡng cao nhất trong 3 tháng gần đây, nguyên nhân do tình hình bất ổn chính trị thế giới ngày càng gia tăng. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 69,75 USD/thùng, tăng 1,02%; giá dầu WTI ở mốc 65,19 USD/thùng, tăng 1,14%.

Giá dầu WTI hôm nay ở mốc 65,19 USD/thùng, tăng 1,14%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 28/9/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 69,75 USD/thùng, tăng 1,02% (tương đương tăng 0,71 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 65,19 USD/thùng, tăng 1,14% (tương đương tăng 0,74 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga khiến xuất khẩu nhiên liệu của nước này bị gián đoạn.

Việc các cơ sở hạ tầng năng lượng bị tấn công làm giảm công suất lọc dầu khiến một số khu vực của Nga rơi vào tình trạng thiếu hụt một số loại nhiên liệu.

Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Kurdistan (Iraq) đến Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ được nối lại trong hôm nay. Theo các chuyên gia phân tích, nếu nguồn cung của Nga chưa thể phục hồi, Trung Quốc và Ấn Độ có thể tìm tới các thị trường dầu khác như Iraq.

Như vậy, tuần này, giá dầu thế giới ghi nhận những cú bật tăng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Nga, Iraq, Venezuela, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn do Ukraine gia tăng tấn công vào hạ tầng năng lượng của Nga, tín hiệu phục hồi kinh tế từ Mỹ và khả năng Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ…

Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt với rủi ro dư cung khi OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng, trong khi nhu cầu năng lượng toàn cầu chưa thực sự ổn định./.