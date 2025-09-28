Giá vàng hôm nay (28/9): Vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước hôm nay (28/9) tăng mạnh ở cả vàng miếng và vàng nhẫn. Trong khi giá vàng thế giới quay đầu giảm.

Giá vàng miếng hôm nay đồng loạt bật tăng lên mức 135 triệu đồng/lượng bán ra. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3,762.2 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 0,45% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.570 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 120,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.

Tuần vừa qua, giá vàng thế giới mở cửa ở mức 3.687 USD/ounce và nhanh chóng vượt mốc 3.700 USD, rồi tiến lên 3.745 USD khi thị trường Mỹ mở cửa đầu tuần. Đỉnh cao nhất được ghi nhận gần 3.790 USD/ounce trước khi điều chỉnh nhẹ.

Mặc dù chịu áp lực chốt lời và đồng USD tăng giá, vàng vẫn phục hồi, kết tuần ở 3.765 USD/ounce, tăng hơn 3% so với tuần trước. Các chuyên gia nhận định sức mạnh của vàng nằm ở chỗ: dù dữ liệu kinh tế Mỹ tốt hơn dự báo, vàng không hề suy yếu mà ngược lại vẫn tăng.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 28/9/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay được các doanh nghiệp niêm yết như sau:

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cùng niêm yết giá vàng ở mức 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,5 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 134 - 135 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Về giá vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 128,8 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 129,1 - 132,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước./.