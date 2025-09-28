(TBTCO) - Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan tuần qua đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 9 năm do nhu cầu thấp, trong khi giá gạo Ấn Độ vẫn ổn định sau khi chạm mức thấp nhất trong 3 năm vào tuần trước.

Một cửa hàng bán gạo ở Bangkok, Thái Lan.

Thị trường gạo châu Á

Gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 350 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2016, và giảm so với mức 360 USD/tấn của tuần trước. Các nhà giao dịch cho rằng giá gạo giảm chủ yếu do nguồn cung trên thị trường dồi dào và nhu cầu yếu.

Một nhà giao dịch tại Bangkok cho biết,việc giá gạo Thái Lan tương đối cao so với các đối thủ cạnh tranh đã khiến người mua e ngại. Các nhà xuất khẩu Thái Lan chỉ có thể bán cho những người mua thường xuyên, trong khi những người khác lựa chọn mua gạo từ các đối thủ cạnh tranh như Ấn Độ và Việt Nam có giá rẻ hơn.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá trong tuần này ở mức 354 - 362 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, khi chạm mức thấp nhất trong ba năm. Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ ở mức 369 - 375 USD/tấn.

Một nhà giao dịch tại Mumbai cho biết, giá giảm đã khiến người mua trì hoãn việc mua hàng, hy vọng giá sẽ giảm thêm. Theo số liệu chính thức công bố đầu tuần này, lượng gạo của Ấn Độ trong các kho dự trữ quốc gia đã tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước, lên mức cao kỷ lục vào đầu tháng 9/2025.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán vào ngày 25/9 ở mức 440 - 465 USD/tấn, tăng so với mức 450 - 455 USD/tấn một tuần trước đó.

Thị trường nông sản Mỹ

Giá đậu tương kỳ hạn tại Sàn giao dịch Chicago (CBOT) tăng nhẹ trong phiên 26/9, nhưng ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp, sau khi Trung Quốc mua lượng lớn nông sản này của Argentina trong tuần qua. Trong khi đó, giá lúa mỳ và ngô kỳ hạn chốt phiên giảm.

Giá đậu tương giao tháng 11/2025 tăng 1,5 xu Mỹ, đạt 10,13 USD/bushel trong phiên cuối tuần và giảm khoảng 1,1% trong cả tuần. Trong khi đó, giá ngô giao tháng 12/2025 giảm 3,75 xu Mỹ, xuống 4,22 USD/bushel, còn giá lúa mỳ mùa Đông đỏ mềm giao cùng kỳ giảm 7,25 xu Mỹ, xuống 5,19 USD/bushel (1 bushel ngô = 25,4 kg; 1 bushel lúa mì, đậu tương = 27,2 kg).

Giá đậu tương chịu sức ép trong tuần qua do nhu cầu của Trung Quốc đối với đậu tương của Mỹ giảm do các biện pháp thuế quan đáp trả trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước. Đậu tương của Mỹ gặp bất lợi tại thị trường Trung Quốc, thị trường xuất khẩu hàng đầu của Mỹ, trong mùa thu hoạch này do các biện pháp thuế quan đáp trả khiến giá đậu tương của Mỹ trở nên đắt đỏ đối với người mua Trung Quốc.

Sau khi Argentina tạm thời bãi bỏ thuế xuất khẩu ngũ cốc và sản phẩm phụ, khoảng 40 lô hàng đậu tương của nước này đã được đăng ký xuất khẩu trong tháng 11/2025 và tháng 12/2025, chủ yếu hướng đến Trung Quốc.

Việc vụ thu hoạch đậu tương và ngô tại Mỹ đang tiếp tục càng gây thêm áp lực lên giá các hợp đồng kỳ hạn. Bộ Nông nghiệp Mỹ dự kiến sẽ công bố báo cáo cập nhật hàng tuần về tiến độ thu hoạch vào ngày 29/9 tới. Một ngày sau đó, cơ quan này cũng sẽ công bố số liệu hàng quý về dự trữ ngũ cốc của Mỹ.

Thị trường cà phê thế giới

Chốt phiên giao dịch cuối tuần (ngày 26/9), giá cà phê tại cả hai sàn London và New York đều duy trì xu hướng tăng mạnh.

Giá cà phê Robusta tại sàn London giao tháng 11/2025, tăng 107 USD/tấn, tương ứng 2,6%, lên 4.201 USD/tấn, trong khi giá cà phê Arabica tại sàn New York giao tháng 12/2025 tăng 6,7 xu Mỹ/lb, tương ứng 1,8%, lên 3,78 USD/lb (1 lb = 0,4535 kg).

Đà tăng liên tục của giá cà phê thế giới là nguyên nhân chính thúc đẩy giá nội địa và báo hiệu tâm lý rất lạc quan trên thị trường.

Ngày 27/9, giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên đã tăng thêm 2.600 đồng/kg, đưa giá trung bình lên 115.500 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong hai tuần qua.

Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới, do đó sản lượng cà phê của Việt Nam ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu, trong khi nhu cầu sử dụng vẫn tăng đều./.