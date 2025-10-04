Ngày 4/10: Giá gạo trong nước ổn định, thế giới biến động trái chiều

Sáng 4/10, giá gạo tại thị trường trong nước duy trì ổn định. Giá gạo thế giới biến động trái chiều, trong khi thị trường gạo xuất khẩu củaThái Lan giảm mạnh, thì Bangladesh giá gạo nội địa tiếp tục duy trì ở mức cao.

Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan còn 345 USD/tấn cho loại gạo 5% tấm – mức thấp nhất kể từ tháng 11/2016.

Thị trường trong nước

Ghi nhận tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, giá thu mua gạo và lúa tươi ngày 4/10 vẫn được duy trì quanh mức trung bình của những ngày đầu tháng.

Cụ thể, gạo nguyên liệu OM 380 dao động từ 7.900 - 8.000 đồng/kg, trong khi loại OM 5451 vẫn ổn định ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg. Ở nhóm phụ phẩm, tấm OM 5451 được giao dịch từ 7.250 – 7.350 đồng/kg, còn giá cám duy trì quanh ngưỡng 6.550 – 6.650 đồng/kg.

Tại An Giang, Sở Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận giá lúa IR 50404 (tươi) hiện từ 5.000 - 5.200 đồng/kg, lúa OM 5451 ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg. Các giống OM 18 và Đài Thơm 8 tiếp tục là lựa chọn phổ biến với giá từ 5.800 - 6.000 đồng/kg. Đáng chú ý, giống Nàng Hoa 9 vẫn đứng đầu bảng giá với mức 6.000 - 6.200 đồng/kg, cho thấy sức tiêu thụ ổn định trong nước.

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 9h sáng 4/10/2025, giá gạo trên thitruonghanghoa.com giao dịch tại mức 11,13 USD/CWT, tăng 0,12 USD/CWT, tương đương với mức tăng 1,04% so với giá trước đó.

Ngược với mức tăng trên, theo dữ liệu của Reuters, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan tiếp tục lao dốc, xuống còn 345 USD/tấn cho loại gạo 5% tấm – mức thấp nhất kể từ tháng 11/2016.

Riêng gạo Ấn Độ lại có xu hướng nhích nhẹ. Gạo đồ 5% tấm hiện được chào bán ở mức 358 – 365 USD/tấn, tăng so với tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ đạt 369 – 375 USD/tấn.

Tại Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, giá gạo 5% tấm hiện vẫn giữ ổn định ở mức 440 – 465 USD/tấn. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch xuất khẩu đang chậm lại, chủ yếu do nhu cầu toàn cầu giảm và lệnh tạm ngừng nhập khẩu kéo dài từ phía Philippines – một trong những thị trường lớn nhất của gạo Việt.

Ở khu vực khác, thị trường Bangladesh tiếp tục duy trì giá gạo nội địa ở mức cao, dù nguồn cung không thiếu. Gạo thô chuẩn tại đây đang được bán với giá từ 55 – 60 taka/kg, tăng khoảng 15 – 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, Hàn Quốc lại ghi nhận sản lượng gạo năm 2025 giảm năm thứ tư liên tiếp, chỉ còn 3,57 triệu tấn – mức thấp thứ hai trong lịch sử nước này, do diện tích gieo trồng giảm kỷ lục.

Giới chuyên gia cho rằng, trong ngắn hạn, giá gạo toàn cầu khó có khả năng phục hồi mạnh vì chịu tác động kép từ hai yếu tố: nguồn cung dồi dào và nhu cầu nhập khẩu yếu. Tuy vậy, việc Việt Nam vẫn giữ giá xuất khẩu ổn định trong bối cảnh biến động được xem là một tín hiệu tích cực. Điều này thể hiện khả năng điều hành hiệu quả của ngành lúa gạo, cũng như vị thế vững chắc của Việt Nam trên bản đồ xuất khẩu nông sản thế giới./.