Ngày 26/9: Giá cà phê tăng sốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động trong khoảng 113.200 - 114.500 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng mạnh 3.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (26/9) tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh từ 2.700 đến 3.000 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 113.200 - 114.500 đồng/kg.

Cụ thể, thương lái tại vùng Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức cao nhất từ 113.200 đến 114.500 đồng/kg, tăng mạnh từ 2.700 đến 3.000 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 114.500 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai tăng 3.000 đồng/kg; giao dịch ở mốc 114.200 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hiện vẫn đang duy trì ở mức cao hơn so với mức giá quy đổi từ sàn giao dịch quốc tế. Điều này cho thấy biến động giá cà phê trên sàn London thời gian gần đây có ảnh hưởng ít hơn đến thị trường nội địa. Trên thực tế, giá cà phê mà các doanh nghiệp xuất khẩu thu mua luôn cao hơn so với giá trên sàn giao dịch.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng tháng 11/2025 chốt phiên ở mức 4.219 USD/tấn, tăng 101 USD, tương đương 2,45%. Các kỳ hạn xa hơn như tháng 1/2026 và 3/2026 cũng tăng từ 106 - 108 USD/tấn, phản ánh tâm lý lạc quan của giới đầu tư.

Tại New York, giá cà phê Arabica cũng bứt phá. Kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 17,6 cent/lb, tương đương 5,03%, lên 367,75 cent/lb. Các kỳ hạn 3/2026 và 5/2026 tăng 12 - 13 cent/lb, đưa giá giao dịch quanh mức 335 - 348 cent/lb.

Giá tiêu ổn định

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 148.000 đồng/kg đến 150.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150.000 đồng/kg; tại Gia Lai không hiện ở mức 148.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) hiện ở mức 149.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh hiện ở mức 150.000 đồng/kg; Đồng Nai không ở mức 150.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế cập nhật giá tiêu các loại như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 6.984 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok đạt 9.897 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ổn định hiện ở mức 9.700 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn./.