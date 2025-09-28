Tỷ giá USD hôm nay (28/9): Thị trường tự do giảm cả 2 chiều mua vào và bán ra

Sáng ngày 28/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.194 VND/USD. Trong khi đó, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,55%, lên mức 98,18.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.985 VND/USD - 26.403 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.183 đồng 26.453 đồng Vietinbank 26.050 đồng 26.453 đồng BIDV 26.216 đồng 26.453 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.921 - 30.860 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.017 đồng 31.600 đồng Vietinbank 30.045 đồng 31.755 đồng BIDV 30.473 đồng 31.571 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 160 đồng - 177 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 170.24 đồng 181.05 đồng Vietinbank 172.45 đồng 182.15 đồng BIDV 173.52 đồng 180.33 đồng

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 28/9/2025 giảm 1 đồng chiều mua vào và giảm 11 đồng chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.570 - 26.650 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,55%, lên mức 98,18.

Đầu tuần này, đồng USD tiếp tục nối dài chuỗi tăng giá sau giai đoạn chạm đáy nhiều tuần vào đầu tháng. Sự phục hồi này đã đưa Chỉ số đồng USD (DXY) vượt ngưỡng cản quan trọng 98,00 điểm, thậm chí có thời điểm vượt đỉnh hàng tháng quanh vùng 98,60 điểm.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD tiếp tục thể hiện vai trò chủ đạo. Tỷ giá EUR/USD chấm dứt ba tuần tăng liên tiếp, lùi về quanh ngưỡng 1,1700 sau khi chịu sức ép từ dữ liệu kinh tế tích cực của Hoa Kỳ cũng như lập trường cứng rắn của Fed. Trong khi đó, đồng Yên Nhật tiếp tục chịu áp lực mất giá do sức mạnh chung của đồng USD, cặp USD/JPY khép lại tuần tăng điểm thứ năm liên tiếp, tiến sát mốc kháng cự 150,00.

Đồng Bảng Anh (GBP) cũng không nằm ngoài xu thế. Sau giai đoạn hồi phục ngắn ngủi, GBP nhanh chóng đảo chiều giảm giá, đưa cặp GBP/USD xuống dưới 1,3350, mức thấp nhất trong bảy tuần. Mặc dù có sự phục hồi nhẹ từ đáy 1,3320, song đồng Bảng Anh vẫn khép lại tuần giảm thứ hai liên tiếp./.