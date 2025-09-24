Tỷ giá USD hôm nay (24/9): Thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Sáng ngày 24/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.186 VND/USD, giảm 3 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,13%, hiện ở mức 97,22.

Đồng USD hôm nay giảm nhẹ. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.980 VND/USD - 26.398 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.198 - 26.448 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.198 đồng 26.448 đồng Vietinbank 26.240 đồng 26.448 đồng BIDV 26.240 đồng 26.448 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.252 - 31.226 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.351 đồng 31.951 đồng Vietinbank 30.749 đồng 32.004 đồng BIDV 30.830 đồng 31.908 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.50 đồng 183.46 đồng Vietinbank 175.30 đồng 183.30 đồng BIDV 176.05 đồng 182.71 đồng

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 24/9/2025 không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.484 - 26.584 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,22, giảm 0,13%.

Đồng USD duy trì ổn định so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi giới đầu tư theo dõi phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong đó có Chủ tịch Jerome Powell. Trong khi đó, đồng Krona Thụy Điển tăng giá sau khi Ngân hàng trung ương Thụy Điển (Riksbank) bất ngờ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản theo hướng “diều hâu”.

Đồng USD giảm 0,11% xuống còn 0,791 so với franc Thụy Sĩ. Đồng EUR nhích nhẹ 0,08% lên 1,1812 USD, trong khi Bảng Anh gần như đi ngang ở mức 1,3517 USD.

Thị trường tiền tệ hiện đang định giá khoảng 90% khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất vào tháng 10, giảm nhẹ so với mức 92% của ngày trước đó, theo công cụ FedWatch của CME.

Đồng USD giảm 0,08% xuống 147,56 so với Yên Nhật. Trong khi đó, đồng Krona Thụy Điển tăng 0,19% lên 9,331 so với USD sau quyết định cắt giảm lãi suất “diều hâu” của Riksbank.

Thị trường châu Âu nhìn chung phản ứng khá thận trọng trước loạt số liệu khảo sát kinh doanh trái chiều. Trong khi hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng EUR tăng trưởng nhanh nhất trong 16 tháng (tháng 9), kinh tế Pháp lại suy giảm mạnh nhất kể từ tháng 4.

Đồng USD giảm 3,2% so với Peso Argentina, sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để hỗ trợ ổn định kinh tế Argentina, bao gồm các hạn mức hoán đổi tiền tệ và mua ngoại tệ trực tiếp./.