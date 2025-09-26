Giá bán lẻ xăng dầu trong nước hôm nay (26/9) được áp dụng theo phiên điều chỉnh từ 15h ngày 25/9 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 368 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 443 đồng/lít. Trong khi đó, giá các loại dầu được điều chỉnh tăng - giảm đan xen. Theo đó, dầu diezen 0.05S giảm 47 đồng/lít; dầu hỏa tăng 84 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 79 đồng/kg.

Giá xăng RON95-III hôm nay ở mức 20.165 đồng/lít. Ảnh: P.C

Giá xăng RON95-III giảm 443 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay (66/9) được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 25/9.

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 368 đồng/lít, xuống còn 19.618 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 443 đồng/lít, xuống còn 20.165 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, giá dầu diesel 0.05S giảm 47 đồng/lít, xuống còn 18.658 đồng/lít; dầu hỏa tăng 84 đồng/lít, ở mức 18.628 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 79 đồng/kg, ở mức15.209 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 18/9/2025 và kỳ điều hành ngày 25/9/2025 là: 78,604 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,950 USD/thùng, tương đương giảm 2,42%); 80,474 USD/thùng xăng RON 95 (giảm 2,202 USD/thùng, tương đương giảm 2,66%); 87,274 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,562 USD/thùng, tương đương tăng 0,65%); 87,902 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 0,176 USD/thùng, tương đương giảm 0,20%); 404,720 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 3,134 USD/tấn, tương đương tăng 0,78%).

Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 22 lần, giảm 18 lần. Dầu diesel có 20 lần tăng, 18 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Giá dầu thế giới lùi khỏi đỉnh 7 tuần do chốt lời

Giá dầu lùi khỏi đỉnh 7 tuần do chốt lời, lo ngại dư cung từ Kurdistan và nhu cầu giảm khi mùa cao điểm tiêu thụ dần kết thúc.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 69,24 USD/thùng, giảm 0,19% (tương đương giảm 0,13 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 64,81 USD/thùng, giảm 0,29% (tương đương giảm 0,19 USD/thùng).

Nguồn tin từ Reuters cho biết, giá dầu giảm nhẹ, lùi khỏi mức cao nhất bảy tuần trước đó, khi một số nhà đầu tư chốt lời sau khi chứng khoán Mỹ đi xuống, trong bối cảnh nhu cầu mùa đông dự kiến chậm lại và nguồn cung từ Kurdistan sắp trở lại.

Hợp đồng dầu Brent kỳ hạn giảm 43 cent, tương đương 0,6%, xuống còn 68,88 USD/thùng lúc 13h10 GMT. Dầu WTI của Mỹ giảm 48 cent, tương đương 0,7%, còn 64,51 USD/thùng.

Trước đó một ngày, cả hai chuẩn giá đều tăng 2,5% và đạt mức cao nhất kể từ ngày 1/8, nhờ dữ liệu bất ngờ về tồn kho dầu thô Mỹ sụt giảm và lo ngại các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga có thể làm gián đoạn nguồn cung./.