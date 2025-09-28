Ngày 28/9: Giá cao su TSR20 - Singapore biến động trái chiều

Giá cao su tại Nhật Bản và Trung Quốc hôm nay (28/9) đồng loạt giảm, còn Singapore ghi nhận xu hướng trái chiều giữa các kỳ hạn. Trong nước, giá tiếp tục giữ ổn định, với mủ tạp và mủ nước dao động quanh mức 390 - 422 đồng/TSC.

Giá mủ tạp và mủ nước hôm nay dao động quanh mức 390 - 422 đồng/TSC. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Trên sàn Tocom Nhật Bản, giá cao su RSS3 trong phiên trực tuyến hôm nay tiếp tục giảm. Cụ thể, kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 10.30 Yên/kg, xuống mức 307.20 yên/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 150 NDT/tấn, về mức 14.530 NDT/tấn;

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 trực tuyến phiên sáng nay biến động lệch chiều tại các kỳ giao hàng. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 10/2025 tăng nhẹ 0.60 cent/kg, lên mức 173.70 cent/kg; kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 1.60 cent/kg, xuống mức 172.70 cent/kg; kỳ tháng 12/2025 tăng 0.40 cent/kg, lên mức 172.50 cent/kg; kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 2.90 cent/kg, xuống mức 172.60 cent/kg…

Thị trường cao su châu Á những ngày qua ghi nhận biến động trái chiều dưới tác động của nhiều yếu tố trong và ngoài khu vực.

Theo Công ty phân tích Tonghuashun Information, dù có một số hoạt động tích trữ lốp xe trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc, tâm lý mua vẫn khá dè dặt. Nguyên nhân chính xuất phát từ lợi nhuận ngành ô tô suy giảm, khiến doanh nghiệp hạn chế mua cao su butadien.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Tại Công ty MangYang, báo giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2-loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.