Giá vàng hôm nay (29/9): Vàng miếng, vàng nhẫn neo ở mốc cao

Sáng nay, giá vàng thế giới có xu hướng giảm nhẹ. Trong nước, thời điểm hiện tại, giá vàng miếng, vàng nhẫn neo tại mốc giá của phiên trước.

sáng 29, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.767,85 USD/ounce

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:35:26 sáng 29, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.767,85 USD/ounce, giảm 11,05 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,29% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 119,078 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.570 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 120,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 29/9, giá vàng miếng đồng loạt đứng yên so với phiên sáng 28/9. Cụ thể, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 133 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi ở cả hai chiều.

Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 500.000 đồng so với các thương hiệu khác. Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 132,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.

Đối với giá vàng nhẫn, các thương hiệu cũng niêm yết ngang bằng với giá phiên 28/9.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,8 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng với giá hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ và vàng nhẫn DOJI cũng giữ nguyên giá ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 128,8 triệu đồng/lượng mua vào, 131,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu ổn định ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 129,1 - 132,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý giữ nguyên giá ở cả hai chiều, hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.