Giá vàng hôm nay (29/9): Vàng miếng, vàng nhẫn neo ở mốc cao

|sáng 29, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.767,85 USD/ounce
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 05:35:26 sáng 29, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.767,85 USD/ounce, giảm 11,05 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,29% trong 24 giờ qua.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 119,078 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.570 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 120,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30 sáng 29/9, giá vàng miếng đồng loạt đứng yên so với phiên sáng 28/9. Cụ thể, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 133 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi ở cả hai chiều.
Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 500.000 đồng so với các thương hiệu khác. Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 132,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều.
Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.
Đối với giá vàng nhẫn, các thương hiệu cũng niêm yết ngang bằng với giá phiên 28/9.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,8 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng với giá hôm qua.
Vàng nhẫn PNJ và vàng nhẫn DOJI cũng giữ nguyên giá ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 128,8 triệu đồng/lượng mua vào, 131,8 triệu đồng/lượng bán ra.
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu ổn định ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 129,1 - 132,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Phú Quý giữ nguyên giá ở cả hai chiều, hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.