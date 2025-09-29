Ngày 29/9: Giá bạc tiếp tục bứt phá mạnh

Giá bạc thế giới tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần mới, trước kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục cắt giảm lãi suất và nhu cầu tại Trung Quốc. Trong nước, thời điểm hiện tại, các thương hiệu vẫn giữ nguyên mốc giá của phiên giao dịch cuối tuần.

Sáng 29/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 46,221 USD/oune, tăng 3,57 USD so với chốt phiên giao dịch tuần trước (21/9).

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 29/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức 1.763.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.818.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, không thay đổi so với phiên trước.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước ổn định cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.468.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.502.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.470.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.507.000 đồng/lượng (bán ra).

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 29/9/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.468.000 1.502.000 1.470.000 1.508.000 1 kg 39.154.000 40,052,000 39.206.000 40.203.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.476.000 1.510.000 1.478.000 1.516.000 1 kg 39.360.000 40.264.000 39.402.000 40.415.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 29/9/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.763.000 1.818.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 47.013.216 48.479.879

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:03:44 sáng 29/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 46,221 USD/oune, tăng 0,181 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 28/9 và tăng 3,57 USD so với chốt phiên giao dịch tuần trước (21/9).

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.192.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.197.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 32.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên sáng 25/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:03:44 sáng 29/9/2025

Bạc đang trở thành tâm điểm khi bứt phá mạnh. Theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk, cả hai kim loại quý là vàng và bạc đều hưởng lợi từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục cắt giảm lãi suất, nhưng bạc hiện có động lực tăng rõ rệt hơn.

"Đây không phải cú tăng nóng bất thường của bạc, mà là thành quả của quá trình tích lũy kéo dài từ đầu mùa hè", ông nhấn mạnh.

Về mặt kỹ thuật, vị chuyên gia cho rằng, mốc 44,22 USD/ounce hiện đóng vai trò hỗ trợ, với ngưỡng dự phòng ở 43,88 USD/ounce. Mục tiêu kế tiếp của phe mua được xác định quanh 49,81 USD, sát ngưỡng tâm lý 50 USD/ounce.

Ông cho biết thêm, đà tăng của bạc được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố như giá vàng đi lên, cam kết cắt giảm phát thải của Trung Quốc làm tăng nhu cầu bạc trong sản xuất năng lượng mặt trời, lo ngại thiếu hụt nguồn cung...