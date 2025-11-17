Ngày 17/11: Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (17/11) tăng mạnh, khi thị trường đánh giá rủi ro nguồn cung và kỳ vọng kinh tế Mỹ phục hồi sau tín hiệu mở cửa trở lại. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 64,39 USD/thùng, tăng 2,19%; giá dầu WTI ở mốc 60,09 USD/thùng, tăng 2,39%.

Giá dầu Brent hôm nay ở mốc 64,39 USD/thùng, tăng 2,19%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 17/11/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 64,39 USD/thùng, tăng 2,19% (tương đương tăng 1,38 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 60,09 USD/thùng, tăng 2,39% (tương đương tăng 1,40 USD/thùng).

Giá dầu tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, khi giới đầu tư tập trung vào nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu trước các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và những đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở lọc dầu tại Nga. Tâm lý thị trường cũng được củng cố bởi kỳ vọng Chính phủ Mỹ sớm chấm dứt tình trạng đóng cửa.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa công bố báo cáo thường niên Triển vọng năng lượng thế giới, dự báo nhu cầu dầu có thể tiếp tục tăng cho đến năm 2050. Đây là điều chỉnh quan trọng so với quan điểm trước đó rằng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt đỉnh trong thập kỷ này. IEA cho biết dự báo mới dựa trên việc chỉ tính đến các quy định đã ban hành, thay vì bao gồm cả các mục tiêu khí hậu như trước.

Trước đó, một số nhà phân tích đã lưu ý rằng tình trạng dư cung tiếp tục gây sức ép lên giá dầu. OPEC+ trong tháng này đã thống nhất tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng trong quý I/2026, sau khi từng nới dần các biện pháp cắt giảm kể từ tháng 8 năm nay.

Giá dầu hiện chịu tác động từ nhiều yếu tố: OPEC+ tăng nhẹ sản lượng trong tháng 12/2025 nhưng tạm dừng tăng tiếp trong quý I/2026; lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu mỏ Nga; cùng với đó là xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.../.