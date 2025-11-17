Ngày 17/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á tăng giảm trái chiều

Giá cao su hôm nay (17/11) trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á tăng giảm trái chiều khi tiếp đà tăng tại Thái Lan, giảm tại thị trường Trung Quốc và Singapore. Trong khi đó, thị trường cao su trong nước duy trì mức giá thu mua ổn định.

Giá cao su hôm nay tăng giảm trái chiều. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 tiếp đà tăng 1,1% (0,76 Baht) lên mức 67,29 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 gần như đi ngang mức 321 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,46% xuống 15.215 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 12 trên sàn SICOM giảm 0,4%, còn 172,3 cent Mỹ/kg.

Trên Sở Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 4/2026 tăng nhẹ 1 Yên, tương đương 0,31%, lên 324,5 Yên (2,15 USD)/kg.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 1/2026, mặt hàng liên quan trong chuỗi cung ứng lốp xe tăng nhẹ 0,19% lên 10.445 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su bình ổn. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg; mủ nguyên liệu 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 394 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 359 - 409 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.