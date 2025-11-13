Ngày 13/11: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều, trong nước bình ổn

Giá cao su thế giới hôm nay (13/11) diễn biến trái chiều khi tăng ở Nhật Bản và Trung Quốc, ngược lại giảm tại Thái Lan. Trong nước tiếp tục ổn định. Theo đó, Công ty MangYang duy trì giá thu mua mủ nước khoảng 394 - 399 đồng/TSC, mủ đông tạp 359 - 409 đồng/DRC.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 giảm nhẹ 0,2% (0,14 Baht) về mức 65,62 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 tăng 1,6% (4,9 Yên) lên mức 314,9 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,6% (90 Nhân dân tệ) lên mức 15.135 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SICOM (Singapore), hợp đồng cao su kỳ hạn giao tháng 12 đi ngang ở mức 170,4 cent Mỹ/kg.

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản tăng phiên thứ ba liên tiếp, được hỗ trợ bởi đồng yên yếu hơn, trong bối cảnh các nhà giao dịch theo dõi thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ.

Hợp đồng cao su trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) giao tháng 4/2026 tăng 0,2 Yên, tương đương 0,06% (2,11 USD) lên 318,7 Yên/kg

Hợp đồng cao su trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 1/2026 tăng 50 Nhân dân tệ, tương đương 0,33%(2.119,19 USD) lên 15.095 Nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng cao su butadien giao dịch nhiều nhất giao tháng 12/2025 trên SHFE tăng 40 Nhân dân tệ, tương đương 0,39% lên 10.240 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tiếp tục bình ổn. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg; mủ nguyên liệu 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 394 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 359 - 409 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.