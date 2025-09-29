Ngày 29/9: Giá cà phê đi ngang, hồ tiêu neo cao ở ngưỡng 150.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (29/9) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đi ngang so với ngày hôm qua. Hiện cà phê tại thị trường trong nước được thu mua với giá trung bình 115.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu trong nước bình ổn. Hiện giá tiêu giao động từ 148.000 đồng/kg đến 150.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đi ngang. Ảnh tư liệu

Giá cà phê đứng im

Tuy nhiên, so với tuần trước (dữ liệu cập nhật dựa trên giá FOB thế giới cộng chi phí vận chuyển và tỷ giá VND/USD), thị trường cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên đang ghi nhận mức tăng mạnh. Sự tăng giá này phản ánh tâm lý lạc quan của thị trường nội địa, có thể do nguồn cung hạn chế hoặc kỳ vọng vào nhu cầu tiêu thụ. Cụ thể:

Giá cà phê tại Đắk Lắk tăng 4.000 đồng so với tuần trước, đạt mức trung bình là 115.500 đồng/kg vào hôm nay.

Tại Gia Lai, giá cà phê tăng mạnh nhất là 4.100 đồng, đạt mức 115.300 đồng/kg vào hôm nay.

Riêng tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng 3.500 đồng, ở mức 114.300 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 ở mức 4.201 USD/tấn, tăng 1,6% (66 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 2,3% (93 USD/tấn), đạt 4.182 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng mạnh hơn, lên đến 3,7% (13,6 US cent/pound) trong tuần qua, đạt 378.05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 3,7% (12,7 US cent/pound), lên mức 358.9 US cent/pound.

Tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica đi ngang so với ngày hôm qua. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 454.7 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 đạt 384.25 US cent/pound.

Giá tiêu bình ổn

Giá tiêu trong nước hôm nay bình ổn. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 149.000 đồng/kg.

Cụ thể, Gia Lai và Đồng Nai có giá tiêu hôm nay là 148.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu tại TP. Hồ Chí Minh đi ngang so với ngày hôm qua khi tiêu được thương lái thu mua với giá 150.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại Lâm Đồng, giá tiêu được thương lái thu mua ở mức 149.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk ở mức 150.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu tiếp tục trầm lắng, không có sự thay đổi so với ngày hôm trước. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức 6.945 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so đạt 9.841 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil ổn định ở mức 6.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia hiện ở mức 9.600 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 13.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn./.