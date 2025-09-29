(TBTCO) - PGS.TS Trần Đình Thiên nhận định, hiện tại TP. Hồ Chí Minh - "đầu tàu" kinh tế cả nước - đang vướng điểm nghẽn lớn nhất là thể chế. Muốn hoàn thành sứ mệnh, TP. Hồ Chí Minh cần cơ chế tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm, nếu tận dụng đúng lợi thế, địa phương này sẽ thành "rồng ba đầu" mạnh mẽ.

TP. Hồ Chí Minh sau hợp nhất được định hướng sẽ hoạt động như một siêu đô thị duy nhất, tập trung vào việc phát triển công nghệ cao, thiết kế, thương hiệu và dịch vụ,…

Cần có cơ chế tự quyết để thành “rồng ba đầu” kinh tế

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh cần mở ra các không gian phát triển đủ loại mới tận dụng công nghệ, thời đại, toàn cầu hóa.

Cùng với đó, TP. Hồ Chí Minh phải chọn cơ cấu kinh tế phù hợp với nhu cầu thời đại, cần quan tâm thêm tới nhu cầu thị trường của thế giới, họ cần gì mình làm đó, làm với tinh thần đi sau vượt trước, nếu không vượt thì đi theo mãi. Muốn vậy, cấu trúc kinh tế của TP. Hồ Chí Minh cần xem lại việc sản xuất cái gì, cho ai, thị trường nào, bằng công nghệ gì, ai có thể giúp mình giải quyết.

Đặc biệt, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, TP. Hồ Chí Minh đang vướng điểm nghẽn lớn nhất là thể chế: quyền hạn hạn chế, thiếu không gian và sự chủ động cho đổi mới sáng tạo. Trong khi quy mô kinh tế đã tăng gấp nhiều lần sau 15 - 20 năm, cơ chế quản lý vẫn chậm đổi mới, khiến Thành phố khó bứt phá.

Về mặt không gian phát triển mới, TP. Hồ Chí Minh cần mở rộng hơn nữa, ngoài những không gian đã phát triển như không gian biển, không gian bầu trời, không gian văn hóa,… thì cần phát triển thêm không gian lòng đất, không gian số.... bởi, không có đô thị nào mà không tận dụng không gian lòng đất vì không tắc nghẽn, an toàn...

"Với siêu cảng Cần Giờ, tôi đề nghị cảng này như cảng xuất phát ở phía Nam đi ra phía Bắc. Vài ba năm nữa, nếu chúng ta phát huy, khai thác tốt được cụm cảng tại TP. Hồ Chí Minh mới thì sức ảnh hưởng tích cực lên nền kinh tế, tầm vóc của nó sẽ rất ghê gớm, không thua cảng nào trên thế giới" - PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh.

Muốn hoàn thành sứ mệnh, TP. Hồ Chí Minh cần cơ chế tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm. Bài học từ Bình Dương cho thấy nếu tận dụng đúng lợi thế, TP. Hồ Chí Minh cùng các "con rồng" khác có thể hợp lực thành "rồng ba đầu" mạnh mẽ, PGS.TS Trần Đình Thiên đề xuất.

Sau gần hai tháng phát động, Diễn đàn Phát triển Công thương TP. Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 150 ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà nghiên cứu, các cá nhân, tổ chức. Ảnh: Hoàng Dương

Khát vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, TP. Hồ Chí Minh vừa trải qua một bước ngoặt lịch sử với việc hoàn thành quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy và sáp nhập hành chính với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp kể từ ngày 1/7/2025.

Với quy mô và vị trí chiến lược cũng như những đóng góp to lớn vào thành công của đất nước trong bốn thập kỷ đổi mới vừa qua, TP. Hồ Chí Minh mang trong mình kỳ vọng lớn lao từ nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cả nước và cộng đồng quốc tế về một vị thế mới, tầm vóc mới trong kỷ nguyên vươn mình sau khi Thành phố thực hiện sắp xếp lại bộ máy, đơn vị hành chính theo chủ trương của Trung ương.

TP. Hồ Chí Minh mới không chỉ kế thừa vị thế đầu tàu kinh tế mà còn mở ra những cơ hội chưa từng có để bứt phá, trở thành một đô thị mạnh về công nghiệp, thương mại, dịch vụ với sức cạnh tranh quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội to lớn, vệc hình thành siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh cũng đặt ra nhiều thách thức. Các điểm nghẽn như không gian phát triển chưa tối ưu, quy hoạch chưa thực sự đồng bộ, áp lực từ cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, liên kết nội và ngoại vùng hạn chế, hệ lụy từ biến đổi khí hậu... vẫn còn hiện hữu. Khát vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế cũng sẽ phải cạnh tranh với các trung tâm hàng đầu khu vực vốn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và nguồn lực.

Để tận dụng tối đa mọi cơ hội từ việc mở rộng địa giới hành chính cũng như tích hợp và khai thác các không gian phát triển công nghiệp - thương mại của khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, giảm thiểu các khó khăn, thách thức; TP. Hồ Chí Minh nhận thức không chỉ cần có sự năng động, tư duy đổi mới, những nỗ lực phi thường, mà còn phải có khả năng tập hợp các ý tưởng, tổ chức thực hiện thật tốt những sáng kiến để tạo nên những bước tiến vượt bậc, từ trong tầm nhìn và tư duy phát triển đến việc tổ chức phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ trong bối cảnh mới./.