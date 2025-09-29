Kỷ nguyên mới của thị trường tài chính Việt Nam: Sức bật từ cải cách và hội nhập

(TBTCO) - Trong kỷ nguyên biến động, khi các kênh đầu tư và lớp tài sản mới liên tục xuất hiện, vai trò của đội ngũ cố vấn tài chính trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Diễn đàn Cấp cao Cố vấn Tài chính Việt Nam (VWAS) 2025 được Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức ngày 25/9/2025 với chủ đề “Kỷ nguyên mới - Sức bật mới”, là dịp để các cơ quan quản lý, chuyên gia tài chính và cộng đồng cố vấn cùng bàn thảo về cách biến thách thức thành cơ hội, xây dựng danh mục đầu tư bền vững và củng cố niềm tin thị trường.

Thị trường tài chính sẵn sàng vươn tầm

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, chủ đề “Kỷ nguyên mới - Sức bật mới” được lựa chọn cho diễn đàn là hết sức ý nghĩa và kịp thời, phản ánh khát vọng vươn lên mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh khu vực và thế giới nhiều biến động.

Theo Thứ trưởng, kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với khó khăn, căng thẳng thương mại, xung đột địa chính trị kéo dài, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư - kinh doanh. Thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế biến động khó lường, buộc nhiều nền kinh tế phải nới lỏng chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng. “Trong giai đoạn biến động nhanh và khó dự báo, đây gần như trở thành trạng thái bình thường mới, đòi hỏi các quốc gia phải chủ động thích ứng và xác định rõ hướng đi”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn. Ảnh: ĐỨC THANH

Với Việt Nam, năm 2025 được xem là cột mốc mở ra kỷ nguyên mới. Sau những nỗ lực phục hồi, nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ. Chính phủ đã đề ra mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5% trong năm 2025, làm bàn đạp hướng tới tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo. Để hiện thực hóa mục tiêu đầy thách thức này, chính sách tài khóa và tiền tệ tiếp tục được điều hành linh hoạt, mở rộng nhằm thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững.

Hướng tới kỷ nguyên mới, thị trường tài chính Việt Nam cũng đứng trước những bước ngoặt quan trọng: thị trường chứng khoán chuẩn bị được nâng hạng, tài sản mã hóa đã có khung pháp lý, và Quốc hội đã ban hành nghị quyết thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đây là những hành lang pháp lý quan trọng, mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu vào mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu.

Người giàu Việt phân bổ tài sản chủ yếu vào bất động sản và vàng Theo báo cáo của Knight Frank Wealth Report 2025, hiện có khoảng 5.459 người Việt sở hữu tài sản ròng trên 10 triệu USD, đứng thứ 6 khu vực Đông Nam Á. Cùng với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn tới, bình quân thu nhập người dân sẽ tăng 7 - 9%/năm. Do đó, tỷ trọng của nhóm khách hàng giàu đang tăng nhanh. Tuy vậy, đa phần người giàu Việt phân bổ tài sản chủ yếu vào bất động sản và vàng (trung bình người Việt phân bổ tới 31% tài sản vào bất động sản và 14% vào vàng). Điều này cho thấy, người Việt đề cao việc giữ gìn vốn hơn là mạo hiểm tìm kiếm lợi nhuận cao, chưa đa dạng hóa danh mục phân bổ tài sản.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Bộ Tài chính đang phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành 8 nghị định hướng dẫn để vận hành hai trung tâm tài chính ngay trong năm nay. Mục tiêu không chỉ là hình thành các khu tài chính hiện đại, mà còn là kết nối mạng lưới tài chính Việt Nam với khu vực và thế giới, đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ tài chính quốc tế.

Trong bối cảnh nhiều biến số và cơ hội đan xen, Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ cố vấn tài chính chuyên nghiệp. Những biến động toàn cầu và cải cách trong nước vừa tạo ra cơ hội sinh lời, vừa tiềm ẩn rủi ro, đòi hỏi nhà đầu tư cần sự đồng hành của các cố vấn tin cậy để quản trị rủi ro hiệu quả. “Bộ Tài chính đánh giá cao đóng góp của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng, bảo hiểm… trong việc hỗ trợ nhà đầu tư và củng cố niềm tin, sự ổn định của cả hệ thống tài chính”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định.

Cơ hội vẫn nhiều hơn thách thức

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn nhấn mạnh, kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với nhiều đột phá về thể chế và kỳ vọng tăng trưởng cao, tạo nền tảng để thị trường tài chính, bất động sản và các lớp tài sản mới phát triển bền vững.

Theo Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, bối cảnh toàn cầu vẫn đang đối diện với những biến động khó lường. Kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức mới, chưa từng có tiền lệ. Cuộc chiến thuế quan căng thẳng kéo dài; xung đột quân sự, bất ổn địa chính trị diễn ra nhiều năm chưa có hồi kết… đã ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng tăng trưởng, lạm phát, môi trường đầu tư, kinh doanh toàn cầu cũng như các kênh đầu tư, các lớp tài sản.

Tại Việt Nam, năm 2025 đánh dấu sự bắt đầu của Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nền kinh tế đang chuyển mình sâu sắc với 7 nghị quyết chiến lược mà Đảng và Chính phủ đang triển khai, bao gồm các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, về khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, pháp luật, an ninh năng lượng, giáo dục - đào tạo, y tế.

Cũng theo ông Phạm Văn Hoành, từ đầu năm đến nay, kinh tế trong nước tăng trưởng tích cực, lạm phát được kiểm soát tốt, lãi suất và tỷ giá ổn định, giải ngân đầu tư công có bước chuyển biến tích tích cực, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng trưởng khá mạnh… Đặc biệt, những đột phá về thể chế, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tinh gọn bộ máy mang lại rất nhiều kỳ vọng cho người dân, doanh nghiệp.

"Trong chặng đường bước vào kỷ nguyên mới, thị trường tài chính sẽ không chỉ là nơi huy động và phân bổ vốn, mà còn là động lực chính cho sự phát triển. Việc đa dạng các sản phẩm đầu tư mới sẽ giúp thị trường tài chính Việt Nam vươn lên tầm cao mới, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện", Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư nhấn mạnh.

TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ cho biết, tổng tài sản toàn thị trường hiện ước đạt 41,26 triệu tỷ đồng, tương đương 332% GDP. Ông nhận định: “Quy mô thị trường tài chính Việt Nam đang ở mức trung bình, sản phẩm dịch vụ khá hiện đại, hoạt động bán chéo ngày càng phát triển, dịch vụ tài chính bán lẻ và tài chính số tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, mạng lưới phân bổ chưa đồng đều và cạnh tranh ngày càng gay gắt”.

Theo ông Lực, cấu trúc thị trường chưa cân đối, còn phụ thuộc nhiều vào hệ thống các tổ chức tín dụng. Ông khuyến nghị cần phát triển mạnh thị trường vốn, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp, quỹ đầu tư, phái sinh và các định chế phi ngân hàng. Đề cập rủi ro, TS. Cấn Văn Lực cảnh báo quy mô thị trường lớn kéo theo nguy cơ rủi ro hệ thống, rủi ro liên thông giữa tài chính bất động sản, tài sản số, cũng như gia tăng các thách thức về an ninh mạng, an toàn dữ liệu và tội phạm tài chính. “Mặc dù thị trường đối diện nhiều thách thức, nhưng cơ hội vẫn nhiều hơn thách thức, thậm chí là rất lớn”, TS. Cấn Văn Lực khẳng định.