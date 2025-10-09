Nâng hạng lên thị trường mới nổi: Việt Nam xác lập vị thế mới trên bản đồ tài chính toàn cầu

(TBTCO) - FTSE Russell quyết định nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình hội nhập của Việt Nam vào thị trường tài chính quốc tế.

Nâng hạng khẳng định vị thế

Việc FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) được xem là cột mốc lịch sử, khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Quyết định nâng hạng là kết quả của quá trình cải cách đồng bộ trong nhiều năm, đặc biệt giai đoạn 2024 - 2025, khi cơ quan quản lý đẩy mạnh hoàn thiện khung pháp lý, nâng cấp hạ tầng giao dịch và cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài. Nhiều quy định mới được ban hành nhằm tháo gỡ rào cản kỹ thuật và tăng tính minh bạch, tạo nền tảng vững chắc cho bước tiến này.

Việc nâng hạng giúp thị trường chứng khoán thu hút thêm dòng vốn quốc tế quy mô lớn. Ảnh minh hoạ.

Theo ông Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc SSI Research, việc FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam là tín hiệu tích cực, phản ánh nỗ lực bền bỉ và nhất quán của cơ quan quản lý. Tiếp theo tới đợt đánh giá giữa kỳ tháng 3/2026 là thủ tục quen thuộc, tập trung vào các tiêu chí liên quan đến nhà môi giới toàn cầu (global brokers) và quy trình mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài.

“Về cơ bản, Việt Nam đã đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết. Việc rà soát bổ sung mang tính kỹ thuật, nhằm bảo đảm thị trường vận hành minh bạch, thuận lợi hơn với thông lệ quốc tế” - ông Hưng nhận định.

Theo ông Nguyễn Thế Minh – Giám đốc Phân tích Khối khách hàng cá nhân, Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thông tin nâng hạng sẽ tạo hiệu ứng tích cực ngắn hạn, song tác động dài hạn mới quan trọng, khi các quỹ ETF mô phỏng chỉ số FTSE mới nổi tái cơ cấu danh mục và dòng vốn chủ động (active funds) gia tăng nếu Việt Nam duy trì ổn định vĩ mô và cải thiện minh bạch.

Theo chuyên gia của SSI Research, nhiều quy định đã được đơn giản hóa và số hóa, qua đó giúp nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng hơn trong việc mở tài khoản và thực hiện giao dịch. Điểm tích cực là các yêu cầu kỹ thuật được nêu sớm, tạo điều kiện để Việt Nam chủ động hoàn thiện trước kỳ đánh giá tiếp theo. Với sự chủ động của các cơ quan quản lý, những nội dung này hoàn toàn có thể được xử lý nhanh chóng và hiệu quả

Đồng thời, ông Hưng cũng nhấn mạnh rằng, việc được nêu tên trong danh sách nâng hạng đã đủ để củng cố niềm tin của giới đầu tư quốc tế.

Ở góc nhìn khác, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích Khối khách hàng cá nhân, Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định, đây là một cột mốc có ý nghĩa đặc biệt, phản ánh nỗ lực cải cách nhanh và hiệu quả của Việt Nam trong tiến trình hội nhập thị trường tài chính quốc tế. Ông Minh cho rằng, FTSE Russell hiện áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn, đặc biệt sau những trường hợp một số quốc gia bị hạ bậc do nâng hạng quá sớm.

“Với Việt Nam, các tiêu chí kỹ thuật gần như đã hoàn thiện, nhưng FTSE muốn chắc chắn về tính ổn định của cải cách. Điều đó thể hiện sự nghiêm túc, không phải hoài nghi” - ông Minh phân tích.

Theo ông Minh, một số yếu tố FTSE tiếp tục giám sát gồm phương thức giao dịch không yêu cầu ký quỹ trước (Non-Prefunding) – đã được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư 68/2024/TT-BTC, cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu mà không cần có đủ 100% tiền mặt tại thời điểm đặt lệnh. Cơ chế này giúp tăng tính linh hoạt và khả năng tiếp cận thị trường, đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư quốc tế. Bên cạnh đó, Hệ thống giao dịch KRX chính thức vận hành từ ngày 5/5/2025 đã tạo nền tảng công nghệ hiện đại, hỗ trợ xử lý lệnh nhanh hơn và chuẩn bị cho việc triển khai mô hình Đối tác bù trừ trung tâm (CCP), dự kiến được thử nghiệm trong giai đoạn tới.

“Với những thay đổi căn bản này, Việt Nam đang tiến gần tới tiêu chuẩn của nhóm Thị trường Mới nổi Tiên tiến (Advanced Emerging) - mục tiêu mà Chính phủ đặt ra trong chiến lược phát triển thị trường vốn đến năm 2030” - ông Minh cho biết.

Thị trường bước vào chu kỳ mới

Bổ sung góc nhìn từ ông Nguyễn Trọng Đình Tâm - Phó Giám đốc Khối Phân tích, Chứng khoán ASEAN, việc được FTSE Russell công nhận nâng hạng là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, các thành viên thị trường và nhà đầu tư quốc tế. Trong quá trình đánh giá, FTSE Russell đã tổ chức nhiều cuộc làm việc với các định chế tài chính toàn cầu; những phản hồi tích cực về năng lực vận hành và hạ tầng của Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong quyết định lần này.

Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, mở ra giai đoạn phát triển và cải cách mới. Ảnh minh hoạ.

Ông Tâm cho biết thêm rằng, các chính sách cải cách thời gian qua thể hiện rõ quyết tâm hội nhập thị trường tài chính quốc tế. Ngoài Thông tư 68/2024/TT-BTC, Nghị định 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ mở rộng hành lang pháp lý cho hoạt động đầu tư nước ngoài, cùng với các quy định mới của Ngân hàng Nhà nước về quản lý dòng vốn, đã giúp thị trường minh bạch và thuận lợi hơn.

“Việc được nâng hạng không chỉ là sự công nhận về kỹ thuật, mà còn là dấu ấn về niềm tin của nhà đầu tư quốc tế. Dù rằng, đây mới là điểm khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới” - ông Tâm nhận định.

Cũng theo chuyên gia từ Chứng khoán ASEAN, thị trường mới nổi thứ cấp là bước đệm quan trọng trước khi hướng tới mới nổi tiên tiến, song hành với việc nâng cao quy mô, thanh khoản và tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp. Quan trọng nhất là thị trường đang có niềm tin mới, động lực mới và tầm nhìn dài hạn rõ ràng - điều hiếm khi hội tụ cùng lúc.

Từ góc nhìn vĩ mô, Việt Nam đang ở giai đoạn thuận lợi khi tăng trưởng GDP chín tháng đầu năm 2025 duy trì ở mức cao, các chỉ số kinh tế ổn định, lạm phát được kiểm soát, trong khi lợi nhuận doanh nghiệp dự kiến tiếp tục tăng hai chữ số trong năm 2026. Cùng với đó, VN-Index phục hồi mạnh mẽ, duy trì đà tăng ổn định, thanh khoản cải thiện đáng kể. Những yếu tố này tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam tận dụng cơ hội dòng vốn ngoại hậu nâng hạng, đồng thời thúc đẩy các đợt IPO quy mô lớn trong giai đoạn 2026 - 2028, góp phần mở rộng chiều sâu cho thị trường vốn.

Cả ba chuyên gia đều thống nhất rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam đã bước sang giai đoạn phát triển mới - tự tin, bài bản và gắn với chuẩn quốc tế. Quá trình nâng hạng không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực của cơ quan quản lý, mà còn là cam kết cải cách liên tục, củng cố niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu và khẳng định Việt Nam là điểm đến hấp dẫn trong dòng chảy vốn quốc tế đang tái cấu trúc mạnh mẽ sau đại dịch./.