Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế

(TBTCO) - Dù dòng vốn toàn cầu sụt giảm 2 năm liên tiếp, Việt Nam vẫn duy trì sức hút nhờ môi trường chính trị ổn định, vị trí chiến lược và cam kết hội nhập sâu rộng. Kết quả thu hút FDI 9 tháng năm 2025 cho thấy Việt Nam vẫn là điểm sáng trong thu hút đầu tư quốc tế, tạo nền tảng tích cực cho FDI tiếp tục tăng tốc trong quý IV và năm 2026.

Dòng vốn tiếp tục tăng, nhà đầu tư mở rộng dự án hiện hữu

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính cho thấy, trong 9 tháng của năm 2025, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế. Tổng vốn đầu tư đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 28,5 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Vốn thực hiện của dự án FDI ước đạt khoảng 18,8% tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ.

Cụ thể, có 2.926 dự án đầu tư mới (tăng 17,4% so với cùng kỳ), với tổng vốn đăng ký mới đạt trên 12,3 tỷ USD (giảm 8,6% so với cùng kỳ); 1.092 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 6,3% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt trên 11,3 tỷ USD (tăng 48% so với cùng kỳ); 2.527 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (tăng 2,3% so với cùng kỳ), với tổng giá trị vốn góp đạt trên 4,8 tỷ USD (tăng 35% so cùng kỳ).

Nguồn: Cục Thống kê Đồ họa: Phương Anh

Báo cáo WIR của UNCTAD (2025) cho thấy, dòng vốn FDI thế giới tiếp tục suy giảm năm thứ hai liên tiếp (giảm 11% trong năm 2024); đồng thời, tiếp tục cảnh báo triển vọng FDI năm 2025 sẽ tiếp tục gặp khó khăn do rủi ro địa chính trị, bảo hộ thương mại và phân mảnh chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, xét về dòng vốn và cơ cấu đầu tư FDI tại Việt Nam, trong 9 tháng của năm 2025, mặc dù vốn đăng ký cấp mới giảm 8,6%, nhưng vốn điều chỉnh tăng mạnh (48%) và góp vốn – mua cổ phần tăng gần 35%. Điều này cho thấy, nhà đầu tư mới thận trọng hơn khi khởi động dự án tại Việt Nam do những biến động trên thị trường toàn cầu.

Mặt khác, các dự án hiện hữu lại mở rộng quy mô đáng kể, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư hiện hữu với môi trường đầu tư tại Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời, vốn thực hiện tăng 8,5% cho thấy khả năng hấp thụ vốn và tiến độ giải ngân được cải thiện, đặc biệt khi trong bối cảnh toàn cầu FDI suy giảm. Kết quả trên cho thấy khả năng hấp thụ và tiến độ giải ngân tiếp tục được cải thiện, dù bối cảnh toàn cầu vẫn đầy biến động.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu về thu hút FDI Trong 9 tháng năm 2025, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 16,8 tỷ USD, chiếm gần 58,9% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Chia sẻ tại buổi họp báo tuần trước, ông Nguyễn Bá Hùng - Chuyên gia Kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam nhận định, dòng vốn FDI vào Việt Nam vẫn duy trì mạnh mẽ.

Ông Hùng nhấn mạnh, đầu tư FDI đối diện với những bất ổn toàn cầu khi vốn đăng ký mới giảm đi so với những năm trước. Đây là xu hướng chung của các nhà đầu tư nước ngoài ở thị trường quốc tế. Trong khi đó, tại Việt Nam, phần lớn các dự án tăng đầu tư là từ các dự án đang hoạt động, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam... Dòng vốn FDI tích cực là một trong những động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025.

Định hướng phát triển xanh là triển vọng thu hút nhà đầu tư ngoại

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, trong 9 tháng năm 2025, đã có 105 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 6,9 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư, giảm 5,9% so với cùng kỳ. Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 4,3 tỷ USD, chiếm 15% tổng vốn đầu tư, tăng 48,9% so cùng kỳ. Tiếp theo là Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông với số vốn lần lượt là 3,42 tỷ USD; 2,53 tỷ USD và 2,15 tỷ USD. Xét về số dự án, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới (chiếm 30,42%). Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 19,5%) và số giao dịch góp vốn mua cổ phần (chiếm 25%).

Chia sẻ về đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Hong Sun - Chủ tịch danh dự của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) cho biết, Việt Nam hiện vẫn là một trong những địa điểm đầu tư chủ lực của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Các doanh nghiệp Hàn Quốc rất quan tâm và đang thúc đẩy đầu tư vào những lĩnh vực mà Chính phủ Việt Nam đang ưu tiên thu hút đầu tư, như các lĩnh vực như công nghệ cao, năng lượng tái tạo, kinh tế số, công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi xanh...

“Khi Đảng và Nhà nước Việt Nam đưa ra rất nhiều chính sách ưu tiên cho công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp bán dẫn… xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam trong các lĩnh vực này sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới” - ông Hong Sun khẳng định.

Đại diện cho nhà đầu tư Italia, ông Trần Thanh Quyết - Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam (ICHAM) cho biết, các doanh nghiệp Italia rất quan tâm tới thị trường Việt Nam. Thế mạnh trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ cao, công nghệ xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh của các doanh nghiệp Italia rất phù hợp với các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của Việt Nam hiện nay.

Theo ông Quyết, hiện Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, không chỉ bởi lợi thế nguồn nhân lực và gia công giá rẻ, mà còn hấp dẫn các dự án FDI với chi phí đầu tư thấp, nguồn nhân lực có tay nghề. Bên cạnh đó, đối với nhà đầu tư, việc Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do cũng là một điểm thu hút. Đặc biệt, sự ổn định về mặt kinh tế - xã hội là động lực khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài lựa chọn đầu tư tại Việt Nam.

Ông Quyết cho biết, đầu tư của Italia tại Việt Nam chưa cao nhưng trên thực tế, số vốn FDI của Italia vào Việt Nam còn lớn hơn. Nguyên nhân là do nhiều doanh nghiệp Italia tại Singapore, Hồng Kông đầu tư vào Việt Nam, nhưng số vốn đó được tính là FDI từ Singapore và Hồng Kông.

Ông Trần Thanh Quyết cũng khẳng định, trong thời gian tới, các doanh nghiệp Italia sẽ quan tâm nhiều hơn tới khu vực Đông Nam Á, xét cả chính sách thuế quan đang diễn ra giữa châu Âu và Hoa Kỳ. Đông Nam Á, đặc biệt với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU và Việt Nam có thể tạo điều kiện cho sự hiện diện của doanh nghiệp Italia. "Chúng tôi rất lạc quan về triển vọng vốn FDI của Italia vào Việt Nam sẽ tăng trưởng tích cực trong thời gian tới" - ông Quyết nói.