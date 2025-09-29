Alluvia City - Dự án hội tụ “thiên thời, địa lợi” ở cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô

(TBTCO) - Alluvia City hội tụ “thiên thời” từ quy hoạch sông Hồng và “địa lợi” nhờ vị trí chiến lược, trở thành điểm kết nối giao thương, nghỉ dưỡng và an cư mới chỉ cách trung tâm Hà Nội 30 phút.

“Thiên thời” đón trước quy hoạch Đô thị sông Hồng

Từ nhiều thập kỷ, sông Hồng vẫn được ví như “dòng sông mẹ” nuôi dưỡng Thủ đô, nhưng đô thị Hà Nội lại chủ yếu phát triển quay lưng ra sông. Các nghiên cứu quy hoạch hai bên bờ đã được khởi xướng từ năm 1995, song phải đến Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050, hành lang sông Hồng mới được định vị rõ ràng: trở thành trục xanh, trục cảnh quan trung tâm, không gian văn hóa - du lịch - dịch vụ của Thủ đô.

Thành phố sinh thái khoáng nóng bên sông Hồng Alluvia City đón trước quy hoạch Đô thị sông Hồng của Hà Nội.

Hành lang dài hơn 40km được định hướng thành công viên sinh thái, không gian mở, bến thuyền, đường dạo ven sông và mạng lưới hơn 20 cây cầu kết nối hai bờ. Đây không chỉ là một dự án hạ tầng, mà là một tầm nhìn đô thị đột phá: Hà Nội sẽ không còn quay lưng với dòng sông, mà sống cùng, phát triển cùng, như cách Paris với sông Seine hay Seoul với sông Hàn đã tạo nên bản sắc đô thị.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của các dự án ven sông không chỉ là hoạt động đầu tư bất động sản, trở thành cú hích, động lực để Hà Nội hiện thực hóa quy hoạch. Alluvia City được xem như một mảnh ghép tiên phong, biến bãi bồi ven sông Hồng thành những không gian sống hiện đại, an toàn và giàu bản sắc.

“Địa lợi” cửa ngõ Thủ đô và trung tâm giao thương mới

Nằm tại Văn Giang (Hưng Yên), Alluvia City sở hữu vị trí chiến lược ở cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội. Chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển để tới Hồ Gươm, cư dân dự án dễ dàng kết nối với trung tâm Thủ đô qua cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy, trong tương lai là cầu Ngọc Hồi. Dự án còn nằm kề các tuyến giao thông huyết mạch như Vành đai 3, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Hạ Long, giúp tiếp cận nhanh các trung tâm công nghiệp, cảng biển và khu du lịch lớn của miền Bắc.

Với vị trí là cửa ngõ của Thủ đô, kết nối vùng Đông Nam với phía Nam Hà Nội cũng như vào vùng trung tâm, Alluvia City sẽ sớm trở thành trung tâm giao thương mới.

Vị trí này không chỉ mang lại giá trị kết nối, mà còn mở ra giá trị kinh tế: Tiềm năng trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại ven sông, kích thích tiêu dùng địa phương; Cơ hội phát triển du lịch khoáng nóng, nghỉ dưỡng ngắn ngày và sự kiện - MICE, thu hút khách từ Hà Nội và các tỉnh lân cận; Gia tăng giá trị bất động sản nhờ hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch hạ tầng cầu đường và không gian ven sông.

Song song với giá trị thương mại, Alluvia City được quy hoạch với mật độ xây dựng chỉ 16%, dành 20% diện tích cho cây xanh và mặt nước. Kè mềm dọc kênh rạch, công viên bán ngập, hồ trung tâm 11,2 ha không chỉ giúp điều tiết nước mưa, giảm tác động của biến đổi khí hậu, mà còn tạo nên môi trường sinh thái hài hòa.

Điểm nhấn đặc biệt là mạch khoáng nóng tự nhiên ngay dưới nền đất của Alluvia City. Trong tương lai, kế hoạch đưa vào khai thác mạch khoáng nóng này sẽ trở thành yếu tố định hình phong cách sống mới cho người dân nội đô và khu vực hai bên bờ sông Hồng. Hai trung tâm khoáng nóng công cộng của Alluvia City có khả năng phục vụ 3.000 - 4.000 lượt khách/ngày, trở thành điểm hẹn chăm sóc sức khỏe và thư giãn của cư dân và du khách. Đồng thời, chủ đầu tư Xuân Cầu Holdings cũng lên kế hoạch tạo một số phân khu dẫn khoáng về tận nhà, biến tắm khoáng từ trải nghiệm xa xỉ thành thói quen định kỳ.

Phối cảnh khu công cộng phục vụ khoáng nóng cho cư dân Alluvia City nói riêng và người dân Thủ đô, vùng lân cận nói chung.

Sự kết hợp giữa vị trí chiến lược, quy hoạch thông minh và hệ sinh thái khoáng nóng - cảnh quan biến Alluvia City thành một “hub” mới: vừa là nơi an cư chất lượng cao, vừa là trung tâm kinh tế - du lịch mới của cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội.

Alluvia City không chỉ là một bất động sản khô cứng, dự án còn kiến tạo một phong cách sống khoáng đạt. Không gian mở đón gió sông, cảnh quan xanh mát, nhịp sống gắn với thiên nhiên và khoáng nóng giúp cư dân được tái tạo năng lượng hằng ngày. Đây là nơi mà giá trị của một đô thị không nằm ở số tầng hay mật độ xây dựng, mà ở trải nghiệm mỗi người có được khi bước chân ra khỏi cửa nhà: đi dạo trên bờ sông, tắm khoáng sau giờ làm, cùng xây dựng cộng đồng sống bền vững, an nhiên.

Trong bối cảnh Hà Nội đang tìm kiếm “kỳ tích sông Hồng” từ tầm nhìn đô thị ven sông, Alluvia City trở thành mảnh ghép tiên phong, kết nối tầm nhìn quy hoạch với thực tế, chứng minh rằng một thành phố bên sông vừa đẹp, vừa an toàn, vừa thịnh vượng là hoàn toàn khả thi.