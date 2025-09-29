Sản phẩm bảo hiểm mới: Tối ưu hóa lợi ích khách hàng

(TBTCO) - Thị trường bảo hiểm tiếp tục đón nhận thêm nhiều sản phẩm mới với tính linh hoạt cao trong lựa chọn quyền lợi bảo vệ và tích lũy, phù hợp với khả năng tài chính của nhiều khách hàng. Với các sản phẩm mới, ngôn ngữ được sử dụng trong bộ hợp đồng bảo hiểm cũng được đơn giản hóa, tăng tính trực quan, giúp khách hàng chủ động lên kế hoạch bảo vệ và tích lũy dài hạn, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Tối đa giá trị bảo vệ, dễ dàng chuyển giao giá trị hợp đồng

Tên tuổi hàng đầu thị trường bảo hiểm Việt Nam là Prudential Việt Nam vừa chính thức ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru - Đầu tư vững tiến, nhằm mang đến cho các gia đình Việt giải pháp tài chính tối ưu, giúp khách hàng có cơ hội gia tăng tài sản một cách có trách nhiệm, bảo vệ tài chính vững chắc trước những rủi ro trong cuộc sống. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, một sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị có tính năng hỗ trợ khách hàng thực hiện đặc quyền chuyển giao giá trị thịnh vượng của hợp đồng cho thế hệ kế tiếp.

Với sự ra mắt của sản phẩm Pru - Đầu tư vững tiến, Prudential tiếp tục khẳng định vai trò người đồng hành đáng tin cậy trong việc mang đến những giải pháp bảo hiểm kết hợp đầu tư hiện đại, minh bạch và phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Prudential Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru - Đầu tư vững tiến. Ảnh: PHAN HÀ

Trước đó, Prudential cũng ra mắt Pru - Bảo vệ tối đa, giúp khách hàng tối đa giá trị bảo vệ lên đến 80 lần phí bảo hiểm cơ bản. Đây là giải pháp bảo hiểm nhân thọ trọn đời với giá trị bảo vệ được tối ưu hóa trên phí đóng, đáp ứng khả năng tài chính, giúp khách hàng chủ động lên kế hoạch bảo vệ dài hạn.

Mới đây, Chubb Life Việt Nam và MoMo cũng hợp tác ra mắt MoMoCare | Bảo hiểm Sức khoẻ+, sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo được thiết kế đơn giản, toàn trình số hóa và dễ dàng tham gia ngay trên ứng dụng MoMo.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người Việt quan tâm đến sức khỏe và mong muốn chủ động hơn trong quản lý tài chính cá nhân, MoMoCare/Bảo hiểm Sức khoẻ+ ra đời như một giải pháp thiết thực giúp người dùng tiếp cận bảo hiểm một cách nhanh chóng, minh bạch, chi phí hợp lý, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Chỉ với hai câu hỏi sức khỏe đơn giản, không cần khám y tế, người dùng có thể hoàn tất mua bảo hiểm trong vòng hai phút. Quy trình 100% trực tuyến, mang đến trải nghiệm thuận tiện, đặc biệt phù hợp với lối sống hiện đại và thói quen sử dụng công nghệ hiện nay.

Việc ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị An phát đầu tư thịnh vượng một lần nữa khẳng định định hướng tiên phong của Dai-ichi Life Việt Nam trong chiến lược phát triển danh mục sản phẩm bảo hiểm thế hệ mới - gần gũi hơn với phong cách sống hiện đại, linh hoạt và đầu tư bền vững trong thiết kế kế hoạch tài chính và minh bạch trong từng trải nghiệm của khách hàng.

Một tên tuổi khác là Dai-ichi Life Việt Nam cũng giới thiệu ra thị trường sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị mới - An phát đầu tư thịnh vượng, một giải pháp toàn diện kết hợp giữa bảo vệ tài chính và đầu tư hiệu quả.

Đây là sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị đầu tiên của Dai-ichi Life Việt Nam được tích hợp quyền lợi "Song hành bảo vệ" - cho phép khách hàng mở rộng phạm vi bảo vệ cho một người thân trước rủi ro tử vong do tai nạn, mà không cần đóng thêm phí bảo hiểm và không yêu cầu thẩm định sức khỏe. Bên cạnh tính năng bảo vệ, sản phẩm còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn thông qua 5 quỹ liên kết đơn vị được quản lý chuyên nghiệp và minh bạch, giúp tối ưu kết quả đầu tư theo thời gian.

Manulife cũng ra mắt loạt sản phẩm mở rộng quyền lợi như "Xanh tương lai" và "Xanh ước mơ". Cả hai sản phẩm Xanh tương lai và Xanh ước mơ đều được bổ sung quyền lợi gia tăng số tiền bảo hiểm lên đến 175% so với số tiền bảo hiểm ban đầu, mà không cần thẩm định và không tăng phí bảo hiểm. Cụ thể, số tiền bảo hiểm sẽ tự động gia tăng theo thời gian đến 150%, đồng thời tăng thêm đến 25% nếu gia đình có thêm thành viên mới. Bên cạnh đó, Xanh ước mơ còn được cộng thêm 1% lãi suất trong 10 năm đầu, cả hai sản phẩm đều có các khoản thưởng khi duy trì hợp đồng dài hạn.

Theo Manulife Việt Nam, bộ sản phẩm "xanh" thuộc thế hệ bảo hiểm mới của doanh nghiệp chú trọng tính minh bạch, dễ hiểu, linh hoạt cao và mức phí cạnh tranh. Bên cạnh đó, Manulife cũng đơn giản hóa ngôn ngữ được sử dụng trong bộ hợp đồng bảo hiểm, tăng tính trực quan, giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt thông tin.

Cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng

Ông Kevin Kwon - Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam chia sẻ: "Sản phẩm mới này là một trong những bước đi đầu tiên hiện thực hóa sứ mệnh mới của Prudential Việt Nam: Mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt. Với Pru - Đầu tư vững tiến, chúng tôi mong muốn không chỉ mang lại cho khách hàng sự bảo vệ và an tâm ở hiện tại, mà còn là một di sản tài chính bền vững để thế hệ sau có thể tiếp nối và phát triển”.

Theo bà Tina Nguyễn - Tổng giám đốc Manulife Việt Nam, các sản phẩm của công ty được phát triển từ những nghiên cứu kỹ lưỡng và chuyên sâu về các xu hướng liên quan đến tài chính, sức khỏe, y khoa... Mục tiêu của Manulife là mang đến những giải pháp thiết thực, có thể đồng hành lâu dài cùng khách hàng trong suốt những chặng đường của cuộc sống.

Song song với việc ra mắt sản phẩm mới, Manulife cũng đầu tư phát triển đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản về tài chính bảo hiểm và y khoa, giúp nâng cao năng lực tư vấn và đồng hành sâu sát hơn với khách hàng.

“Chúng tôi tin rằng, việc hoạch định kế hoạch tài chính của mỗi cá nhân, mỗi gia đình không chỉ là câu chuyện của những con số, dòng tiền, mà là hành trình bảo vệ những giá trị quý giá của hiện tại và tạo dựng tương lai thịnh vượng cho mai sau. An phát đầu tư thịnh vượng được chúng tôi thiết kế với mong muốn đồng hành dài lâu cùng khách hàng trên hành trình này nhằm bảo đảm cuộc sống bình an và tương lai hạnh phúc bền vững cho mỗi người, mỗi nhà” - bà Nguyễn Thị Thanh Nhã, Phó Tổng Giám đốc Tài chính Dai-ichi Life Việt Nam nhấn mạnh.

Có thể thấy, các sản phẩm bảo hiểm mới với tính năng, quyền lợi đa dạng không chỉ giúp doanh nghiệp tạo ra sự khác biệt, thu hút khách hàng, mở rộng thị trường và tăng khả năng cạnh tranh, tăng tổng doanh thu khai thác mới, mà còn giúp khách hàng có nhiều lựa chọn phù hợp từng giai đoạn cuộc sống và khả năng tài chính. Ngoài ra, các sản phẩm hiện nay cũng được tích hợp công nghệ mới, quy trình nhanh chóng, tiện lợi, nâng cao trải nghiệm mua và sử dụng bảo hiểm, giúp khách hàng an tâm lâu dài.