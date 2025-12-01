Tiếp tục hoàn thiện Luật Bảo hiểm xã hội

(TBTCO) - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (năm 2024). Việc sửa đổi lần này nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật khác liên quan quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Nội vụ cho biết, việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội sẽ theo hướng kế thừa các quy định hiện hành còn phù hợp thực tiễn. Luật mới sẽ cơ bản giữ nguyên nội dung chính sách; chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan tổ chức bộ máy sau khi thực hiện sắp xếp; bảo đảm thống nhất, tránh mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện giữa các bộ, ngành và bảo đảm phù hợp việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Hà Tĩnh. Ảnh: BHXHVN

Theo đó, dự thảo Luật đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về vị trí, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan Bảo hiểm xã hội; trách nhiệm, quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Công đoàn; việc quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội của các bộ, ngành, địa phương sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; tên gọi các cơ quan sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy để bảo đảm sự đồng bộ với các quy định mới của Hiến pháp, Luật Chính quyền địa phương, Luật Thanh tra…

Góp ý về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, một số địa phương đề xuất bổ sung trách nhiệm của UBND phường, xã, đặc khu trong việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện.

Đồng thời, tăng cường vai trò của UBND cấp xã trong việc quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong đó, quy định chi tiết về cơ chế kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với UBND cấp xã về dân cư, lao động nhằm trực tiếp hỗ trợ cơ quan bảo hiểm xã hội xác định, theo dõi đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bên cạnh đó, cần làm rõ cơ chế phối hợp của UBND cấp xã trong việc quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, chủ hộ có đăng ký kinh doanh.

Một số ý kiến cũng đề xuất bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Ví dụ, bổ sung lực lượng quân sự ấp/khu vực kiêm tiểu đội trưởng dân quân tại chỗ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Cùng với đó, bổ sung người làm việc theo hợp đồng lao động, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm việc có trả công, trả lương và có sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên - đều phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không nên quy định người lao động ký hợp đồng thời hạn từ 1 tháng trở lên mới thuộc đối tượng tham gia như Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, tránh tình trạng lách luật nhằm trốn đóng bảo hiểm xã hội….