Ngày 30/9: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo cao ở ngưỡng 150.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay được thu mua với giá trung bình 116.500 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê hôm nay tăng 1.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ trở lại so với ngày hôm qua. Hiện cà phê tại thị trường trong nước được thu mua với giá trung bình 116.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Lắk đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 116.500 đồng/kg, tiếp tục tăng nhẹ 1.000 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg, giao dịch ở mốc 116.300 đồng/kg; tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.000 đồng/kg, ở mức giá 115.300 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đảo chiều giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước. Theo đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa ở mức 4.186 USD/tấn, giảm 0,36% (15 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,19% (8 USD/tấn), đạt 4.174 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica cũng giảm nhẹ. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,54% (5,85 US cent/pound) so với hôm qua, đạt 372.2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 0,92% (3,5 US cent/pound), xuống mức 355.5 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica biến động trái chiều so với ngày hôm qua. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 449.95 US cent/pound, tăng 0.04% so với ngày hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 đạt 384.25 US cent/pound, tăng 0.09%. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 lại có xu hướng sụt giảm 0.51%, hiện ở mức 431.55 US cent/pound.

Giá tiêu tiếp tục đi ngang

Giá tiêu trong nước hôm nay bình ổn. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 149.000 đồng/kg.

Cụ thể, Gia Lai và Đồng Nai có giá tiêu hôm nay là 148.000 đồng/kg; tại TP. Hồ Chí Minh đi ngang so với ngày hôm qua khi tiêu được thương lái thu mua với giá 150.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá tiêu trên thị trường ở mức 149.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk ở mức 150.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu tại Indonesia tăng nhẹ. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng nhẹ 0,56% so với hôm qua, hiện ở mức 6.984 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok cũng tăng 0,57%, lên mức 9.897 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia hiện ở mức 9.600 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 13.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9.250 USD/tấn./.