Ngày 30/9: Giá thép, quặng sắt lao dốc

Tiếp nối đà giảm của phiên trước, kết thúc phiên giao dịch 29/9, giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải tiếp tục giảm thêm 1,1%. Giá quặng sắt cũng giảm 1,23% - xuống mức thấp nhất trong hơn ba tuần qua. Trong nước, giá thép xây dựng được doanh nghiệp duy trì mức ổn định.

Sáng 30/0, giá thép CB240 và CB300 Hòa Phát ghi nhận lần lượt 13.500 đồng/kg và 13.090 đồng/kg

Sàn Thượng Hải

Kết thúc phiên 29/9, giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 về mức 3.016 nhân dân tệ/tấn, giảm (35 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 giảm 1,23% (10 nhân dân tệ) về mức 803,5 nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,45 USD về mức 103,15 USD/tấn.

Giá hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tại Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba tuần qua. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các nhà máy thép giảm tốc độ dự trữ trước kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc, đồng thời lo ngại hoạt động sản xuất và tiêu thụ sẽ chậm lại, theo Reuters.

Ngoài ra, lượng tồn kho tại cảng gia tăng và nguồn cung dồi dào từ Australia cũng tạo thêm áp lực lên giá.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể Hòa Phát báo giá thép CB240 và CB300 ghi nhận lần lượt 13.500 đồng/kg và 13.090 đồng/kg. Việt Đức chào giá CB240 ở mức 13.350 đồng/kg và CB300 12.850 đồng/kg, Tương tự, một số doanh nghiệp khác cũng giữ giá bình ổn, gồm thép Pomina với CB240 - CB300 ghi nhận 14.440 – 14.290 đồng/kg và thép VJS 13.230– 12.830 đồng/kg. Cụ thể:

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.