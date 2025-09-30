|Tuyên truyền chính sách hải quan: Đổi mới phương pháp, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp Thời báo Tài chính Việt Nam ra mắt Bản tin truyền hình Thuế - Hải quan: Đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ chính sách cho doanh nghiệp, người dân
Theo Cục Hải quan, việc ban hành kế hoạch này với mục tiêu cụ thể hoá Quyết định 923/QĐ-TTg, ngày 14/5/2025 và Phong trào “Bình dân học vụ số theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW, ngày 21/3/2025 của Ban chỉ đạo trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm gắn các hoạt động trong phong trào thi đua với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành, chuyển đổi số và hiện đại hóa ngành Hải quan.
|Hải quan thiết thực hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Nguồn: CHQ
Thông qua các Phong trào thi đua để khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, phát triển, phát huy tính chủ động sáng tạo, động lực trong học tập, rèn luyện kỹ năng số của mỗi công chức, viên chức, người lao động trong ngành hải quan.
Đồng thời, tạo sự đột phá đổi mới tư duy về chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo với phương châm “Người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực chính, nhà khoa học là nhân tố then chốt. Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”./.
Cùng với hoạt động tại kế hoạch nêu trên, hiện nay, ngành Hải quan cũng đang nỗ lực đổi mới sáng tạo để thực hiện các Nghi quyết của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bằng cách đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hoá thủ tục, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý, cũng như thúc đẩy các phong trào thi đua về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tổ chức các hội nghị vinh danh các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều ý tưởng sáng tạo và giải pháp đột phá trong công tác cải cách.