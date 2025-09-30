(TBTCO) - Hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia (1/10), Cục Hải quan ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đối số”.

Theo Cục Hải quan, việc ban hành kế hoạch này với mục tiêu cụ thể hoá Quyết định 923/QĐ-TTg, ngày 14/5/2025 và Phong trào “Bình dân học vụ số theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW, ngày 21/3/2025 của Ban chỉ đạo trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm gắn các hoạt động trong phong trào thi đua với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành, chuyển đổi số và hiện đại hóa ngành Hải quan.

Hải quan thiết thực hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Nguồn: CHQ

Thông qua các Phong trào thi đua để khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, phát triển, phát huy tính chủ động sáng tạo, động lực trong học tập, rèn luyện kỹ năng số của mỗi công chức, viên chức, người lao động trong ngành hải quan.

Đồng thời, tạo sự đột phá đổi mới tư duy về chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo với phương châm “Người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực chính, nhà khoa học là nhân tố then chốt. Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”./.