Thu nộp ngân sách gần 216 tỷ đồng từ xử lý vi phạm quản lý thị trường

(TBTCO) - Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến phức tạp, còn hạn chế, chồng chéo trong quản lý. Để việc đấu tranh có hiệu quả, cơ quan chuyên trách cần hoàn thiện thể chế, phân định rõ thẩm quyền giữa các cơ quan chuyên môn thực thi nhiệm vụ...

Chiều 29/9, tại trụ sở Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công thương nhằm đánh giá công tác triển khai thực hiện các Chỉ thị và Công điện của Thủ tướng Chính phủ về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hoạt động kinh doanh sữa. Ảnh: TL

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công thương, 9 tháng của năm 2025, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp trên cả nước. Các đối tượng lợi dụng đường biên giới đất liền, cửa khẩu, đường biển, đường hàng không để vận chuyển hàng cấm, hàng lậu. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu gồm xăng dầu, vàng, rượu, bia, thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng may mặc, đồ điện, điện tử, đồ gia dụng…

Trong 9 tháng của năm 2025, lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công thương đã phát hiện và xử lý 15.544 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách gần 216 tỷ đồng; trong đó số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 191 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 211 tỷ đồng. Đặc biệt, có 133 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Nhận diện những hạn chế trong quá trình thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nêu rõ tình trạng chồng chéo trong quản lý, dẫn chứng từ mặt hàng sữa và dầu ăn - có loại thuộc Bộ Công thương, có loại thuộc Bộ Y tế. Đối với những sản phẩm nằm trong danh mục Doanh nghiệp được phép tự công bố chất lượng nhưng thông tin công bố không được công khai minh bạch để phục vụ quá trình thanh, kiểm tra, tạo kẽ hở cho gian lận. Từ thực tế này, ông kiến nghị: mặt hàng liên quan đến an toàn thực phẩm cần được bộ, ngành chủ quản trực tiếp chịu trách nhiệm chống gian lận thương mại, hàng giả./.