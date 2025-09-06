Hải quan thu nộp ngân sách hơn 569 tỷ đồng từ chống buôn lậu, gian lận thương mại

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, thống kê từ ngày 15/12/2024 - 14/8/2025, cơ quan hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 11.912 vụ; khởi tố 14 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 76 vụ; trị giá hàng hoá vi phạm ước tính khoảng 16.151 tỷ đồng. Số thu nộp ngân sách của cơ quan hải quan từ xử lý vi phạm đạt hơn 569 tỷ đồng.

Cục Hải quan cho biết, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong một tháng trở lại đây vẫn diễn biến phức tạp.

Kết quả từ ngày 15/7 - 14/8/2025, cơ quan hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.561 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 1.055 tỷ đồng, nộp ngân sách 31,24 tỷ đồng. Cơ quan hải quan khởi tố 4 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 8 vụ.

Tình trạng chống buôn lậu, gian lận thương mại vẫn phức tạp. Ảnh: TL

Trong đó, tuyến biển vẫn chiếm tỷ trọng vi phạm cao nhất với 823/1.561 vụ, chiếm 52,7% số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý. Hàng hóa tập trung chủ yếu qua các cảng biển quan trọng như Vạn Gia, Đình Vũ, Nam Hải Đình Vũ, Tân Vũ, VIP Green, Cát Lái, ICD Phước Long, Hiệp Phước, Vict, Cái Mép,…; nổi lên hiện tượng vi phạm về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn nhập khẩu, vi phạm quy định về nhãn mác của hàng hóa...

Tuyến đường bộ phát hiện, đấu tranh bắt giữ 531/1.561 vụ chiếm 34% số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý; tập trung tại các tuyến biên giới Việt - Trung, Việt - Campuchia.

Tuyến hàng không, trong tháng 8/2025 đã phát hiện, đấu tranh bắt giữ và xử lý 80/1.561 vụ, chiếm 5,12% số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý; trị giá hàng hoá vi phạm ước tính 81,2 tỷ đồng./.