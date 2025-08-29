(TBTCO) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định 1848/QĐ-TTg (ngày 27/8/2025) phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính; trong đó cắt giảm, đơn giản hóa, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Rút ngắn, cắt giảm 50% thủ tục hải quan

Một trong những điểm nhấn lớn của đợt cải cách lần này là việc rút ngắn thời gian xử lý. Đối với thủ tục hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu đăng ký tờ khai một lần, thời gian kiểm tra hồ sơ giảm từ 2 giờ xuống còn 1,4 giờ, trong khi thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa giảm từ 8 giờ xuống còn 5,6 giờ.

Rút ngắn, cắt giảm 50% thủ tục hải quan. Ảnh: TL

Phương án cũng giảm thời gian giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai một lần từ 2,0 giờ thành 1,4 giờ đối với trường hợp kiểm tra hồ sơ; từ 8,0 giờ thành 5,6 giờ đối với trường hợp kiểm tra thực tế hàng hoá.

Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan cũng được đơn giản hóa đáng kể khi bớt yêu cầu chứng từ, đồng thời chuyển sang nộp hồ sơ điện tử hoàn toàn, thay vì song song vừa điện tử vừa giấy như trước đây.

Ở nhóm thủ tục quản lý kho bãi, hải quan tiến hành cắt giảm tới 50% số bước thực hiện, rút ngắn thời gian xử lý từ 15 ngày xuống chỉ còn 7 ngày. Hồ sơ giấy được thay thế bằng hình thức đăng ký trực tuyến thông qua dịch vụ công, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian đi lại và chi phí. Đặc biệt, nhiều thẩm quyền trước đây tập trung tại Tổng cục Hải quan nay được phân cấp về Chi cục Hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận và xử lý thủ tục.

Cùng với việc rút gọn quy trình, hàng loạt điều kiện kinh doanh liên quan đến kho ngoại quan, kho bảo thuế, kho hàng không kéo dài và địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan cũng được bãi bỏ. Các yêu cầu từng gây áp lực cho doanh nghiệp như phần mềm quản lý riêng, hệ thống camera giám sát, hàng rào cách ly hay điều kiện kim ngạch xuất khẩu tối thiểu… đều được loại bỏ. Việc này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng, mà còn phù hợp với xu thế quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin và kết nối dữ liệu.

Cụ thể, về thủ tục kiểm tra thực tế điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất (bao gồm doanh nghiệp có dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng), Phương án đã đơn giản hóa quy trình thực hiện theo hướng quy định thành một quy trình của thủ tục thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hoá xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu.

Đồng thời, thay đổi phương thức quản lý, giảm các loại giấy tờ trên cơ sở tích hợp 02 loại thông báo cơ sở sản xuất và thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát của doanh nghiệp chế xuất thành 01 thông báo.

Bãi bỏ hàng loạt thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất, sản xuất ô tô

Phương án mới cũng bãi bỏ hàng loạt các thủ tục về: kiểm tra, xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư đăng ký doanh nghiệp chế xuất.

Bãi bỏ hàng loạt thủ tục hải quan. Ảnh: TL

Bãi bỏ kiểm tra thực tế điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan; công nhận kho bãi, địa điểm trong khu vực cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế đủ điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan...

Đáng chú ý bãi bỏ một số thủ tục hải quan liên quan đến thủ tục về hoàn thuế, ưu đãi thuế đối với công nghiệp hỗ trợ sản xuất ô tô và thủ tục đăng ký kết nối cổng thông tin hải quan điện tử cũng được bãi bỏ hoàn toàn.

Đó là xét hoàn thuế xe ô tô chuyên dùng được sản xuất, lắp ráp từ xe ô tô sát xi; áp dụng mức thuế suất 0% của Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô; đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô, ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp xe ô tô; áp dụng mức thuế suất 0% của nhóm 98.49; đăng ký kết nối, hủy kết nối với Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử…