Từ 1/10, hải quan thí điểm mô hình hải quan tập trung

(TBTCO) - Cục Hải quan đã chọn Chi cục Hải quan khu vực III là đơn vị thí điểm triển khai mô hình thông quan tập trung của ngành Hải quan từ ngày 1/1/2025.

Hiện nay, Hải quan khu vực III đã khẩn trương, tập trung nguồn lực chủ động nghiên cứu, rà soát quy trình nghiệp vụ, nguồn nhân lực và các điều kiện bảo đảm, tham mưu cho Cục Hải quan để thực hiện thí điểm mô hình thông quan tập trung theo đúng tiến độ.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Để triển khai mô hình thông quan tập trung, ngày 27/8/2025, tại Hải Phòng, trụ sở Hải quan khu vực III, Cục Hải quan đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến xây dựng và hoàn thiện quy trình thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh theo mô hình thông quan tập trung.

Hải quan khu vực III cho biết là một trong 3 đơn vị được Cục Hải quan tin tưởng lựa chọn thí điểm triển khai mô hình thông quan tập trung của ngành Hải quan, nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hoá xuất nhập khẩu, rút ngắn thời gian thông quan, chi phí cho doanh nghiệp.

Theo kế hoạch của Cục Hải quan, mô hình thông quan tập trung sẽ được thực hiện theo các giai đoạn:

Đợt 1 (từ 1/10/2025), sẽ triển khai tại 4 đơn vị thuộc Chi cục KV V (Bắc Ninh, Yên Phong, Bắc Giang) và 4 đơn vị thuộc Chi cục KV III (Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV1, 2, 3 và cảng Đình Vũ).

Đợt 2 (từ 15/11/2025), mở rộng ra toàn bộ các hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu thuộc Chi cục KV III và KV V.

Tất cả các chi cục hải quan khu vực trên toàn quốc sẽ triển khai chính thức trong năm 2026./.