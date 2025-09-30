Ngày 30/9: Giá bạc nối đà tăng, ghi nhận tuần tăng thứ sáu liên tiếp

Giá bạc thế giới tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay (30/9) - ghi nhận mức tăng tuần thứ 6 liên tiếp. Trong nước, các thương hiệu cũng đồng loạt điều chỉnh tăng theo đà tăng của giá thế giới.

Sáng 30/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 46,749 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 30/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 1.796.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.852.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 33.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 34.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên 29/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc cũng bật tăng mạnh cả chiều mua và bán, hiện niêm yết ở mức 1.497.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.531.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 29.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 29/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.499.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.536.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 29.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 29/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 30/9/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.497.000 1.531.000 1.499.000 1.536.000 1 kg 39.923.000 40.821.000 39.975.000 40.972.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.505.000 1.539.000 1.506.000 1.544.000 1 kg 40.129.000 41.033.000 40.171.000 41.184.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 30/9/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.796.000 1.852.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 47.893.214 49.386.543

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:29:29 sáng 30/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 46,749 USD/oune, tăng 0,258 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 29/9.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.238.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.243.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 46.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên sáng 29/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:29:29 sáng 30/9/2025

Giá bạc liên tục phá đỉnh, ghi nhận tuần tăng thứ sáu liên tiếp. Tuần trước, giá chạm đỉnh 14 năm 46,63 USD/ounce sau khi vượt ngưỡng cản dài hạn 44,22 USD/ounce.

Theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk, mục tiêu kế tiếp thị trường chú ý là 49,81 USD/ounce, sát mốc tâm lý 50 USD/ounce.

"Đà tăng của bạc được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) còn cắt giảm lãi suất trong năm nay, cùng nhu cầu công nghiệp đi lên và nguồn cung có rủi ro thắt chặt", ông nói.

Dù vậy, vị chuyên gia lưu ý, một vài số liệu như GDP điều chỉnh tăng, nhà mới bán tốt, trợ cấp thất nghiệp giảm... khiến khả năng hạ lãi suất bị đặt dấu hỏi. PCE lõi tháng 8 chỉ tăng 0,21% so với tháng trước và 2,9% so với cùng kỳ, chưa đủ mạnh để đảo chiều kỳ vọng nới lỏng.

Về cung - cầu, James Hyerczyk cho rằng Trung Quốc đẩy mạnh điện mặt trời tiếp tục kéo nhu cầu bạc tăng. Về mặt kỹ thuật, vị chuyên gia nhận định, giá bạc có thể hướng tới 49,81 USD/ounce và ngưỡng 44,22 USD/ounce hiện trở thành vùng hỗ trợ./.