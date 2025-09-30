Giá vàng hôm nay (30/9): Thế giới và trong nước cùng tăng

Sáng nay, giá vàng thế giới lần đầu tiên vượt ngưỡng 3.800 USD/oune. Trong nước, thời điểm hiện tại, giá vàng miếng, vàng nhẫn cũng không ngoại lệ, khi tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng.

Sáng 30/9, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 3.830,82 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 06:01:54 sáng 30/9, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 3.830,82 USD/oune, tăng 70,97 USD/oune, tương đương với mức tăng 1,89% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới có giá khoảng 121,059 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.574 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 122,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 30/9, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 134,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 136,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Riêng thương hiệu Phú Quý SJC có giá chiều mua vào là 134 triệu đồng/lượng, thấp hơn các thương hiệu khác là 500.000 đồng/lượng; ở chiều bán ra bằng giá với các thương hiệu khác là 136,5 triệu đồng/lượng.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá cũng đồng loạt tăng sốc ở hầu hết các thương hiệu. Trong đó, mức tăng cao nhất là 1,5 triệu đồng/lượng, hiện niêm yết cao nhất là 133,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 129,7 - 132,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng mua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn PNJ, vàng nhẫn DOJI và vàng nhẫn Phú Quý đều giao dịch ở ngưỡng 129,9 triệu đồng/lượng mua vào và 132,9 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 130,6 - 133,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều./.