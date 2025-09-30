Lãi suất trái phiếu sơ cấp và thứ cấp đồng loạt tăng trong tuần qua

(TBTCO) - Hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ tuần qua duy trì ổn định với tổng giá trị gọi thầu 13.500 tỷ đồng. Lãi suất tăng nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn, trong khi giao dịch thứ cấp cũng sôi động hơn, đặc biệt ở kỳ hạn dài.

Theo Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, trong tuần giao dịch từ ngày 22/9 - 26/9, hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ tiếp tục duy trì nhịp độ ổn định, song có sự phân hóa rõ nét ở các kỳ hạn. Cụ thể, trong tuần qua, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu tổng cộng 13.500 tỷ đồng tại 4 kỳ hạn, gồm 1.000 tỷ đồng cho kỳ hạn 5 năm, 9.000 tỷ đồng cho kỳ hạn 10 năm, 3.000 tỷ đồng cho kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng cho kỳ hạn 30 năm.

Tỷ lệ đặt thầu và trúng thầu có sự điều chỉnh sau khi tăng mạnh ở tuần trước đó, lần lượt đạt 52,8% và 42,8%. Trong đó, kỳ hạn 5 năm chỉ trúng thầu 15% với mức lãi suất 3,03%, tăng 3 điểm cơ bản; kỳ hạn 10 năm ghi nhận tỷ lệ trúng thầu 61,9% với lãi suất 3,59%, tăng 4 điểm cơ bản; kỳ hạn 30 năm trúng thầu 10% tại mức lãi suất 3,64%, cũng tăng 4 điểm cơ bản. Riêng kỳ hạn 15 năm tiếp tục không trúng thầu.

Tính đến ngày 25/9, tổng khối lượng vốn huy động của Kho bạc Nhà nước đã đạt 255.700 tỷ đồng, tương đương 51,1% kế hoạch phát hành trong năm 2025. Riêng quý III, giá trị huy động đạt 54,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 45,3% kế hoạch quý. Lãi suất trúng thầu tại thị trường sơ cấp và lợi suất trên thị trường thứ cấp cùng xu hướng tăng nhanh ở hầu hết các kỳ hạn, phản ánh áp lực huy động vốn cho đầu tư công ngày càng gia tăng.

Theo đánh giá của các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, lợi suất trái phiếu chính phủ có khả năng tiếp tục đi lên trong giai đoạn cuối năm, khi nhu cầu vốn cho các dự án trọng điểm ngày càng cấp bách.

Trong tuần tới, Kho bạc Nhà nước dự kiến tổ chức gọi thầu thêm 11.000 tỷ đồng, với cơ cấu phân bổ gồm 1.000 tỷ đồng cho kỳ hạn 5 năm, 8.000 tỷ đồng cho kỳ hạn 10 năm, 1.500 tỷ đồng cho kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng cho kỳ hạn 30 năm.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trong tuần trước đạt 101.000 tỷ đồng, tăng 8,2% so với tuần liền trước. Trong đó, giao dịch Repo ghi nhận mức giảm mạnh 32,1%, xuống còn 23,3 nghìn tỷ đồng, trong khi giao dịch Outright tăng 31,7% lên 77,7 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, khối ngoại duy trì xu hướng bán ròng tuần thứ ba liên tiếp với tổng giá trị 330 tỷ đồng, tăng 55% so với tuần trước đó.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp có mức tăng mạnh hơn ở các kỳ hạn dài. Theo đó, lợi suất kỳ hạn 1 năm chốt tuần ở mức 2,84%, tăng 2 điểm cơ bản; kỳ hạn 2 năm ở mức 2,88%, cũng tăng 2 điểm cơ bản; kỳ hạn 3 năm đạt 2,95%, tăng 1 điểm cơ bản; kỳ hạn 5 năm lên 3,19%, tăng 3 điểm cơ bản; trong khi kỳ hạn 10 năm và 15 năm đều tăng 6 điểm cơ bản, lần lượt lên mức 3,77% và 3,85%.