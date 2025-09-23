Thanh khoản thị trường trái phiếu tăng mạnh, giao dịch thứ cấp vượt 93.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ tuần qua ghi nhận tín hiệu khởi sắc với tỷ lệ trúng thầu cải thiện, lãi suất tăng ở nhiều kỳ hạn, trong khi thị trường thứ cấp duy trì sôi động với giá trị giao dịch hơn 93.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo thị trường trái phiếu tuần từ ngày 15/9 - 19/9 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động gọi thầu trái phiếu chính phủ tiếp tục ghi nhận tín hiệu khởi sắc. Theo đó, tuần qua, Kho bạc Nhà nước tổ chức gọi thầu tổng cộng 13,5 nghìn tỷ đồng ở bốn kỳ hạn gồm 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Tỷ lệ đặt thầu và trúng thầu cùng tăng tuần thứ hai liên tiếp, lần lượt đạt 68% và 53,5%.

Cụ thể, kỳ hạn 5 năm được phân bổ hết 1.000 tỷ đồng với lãi suất 3%; kỳ hạn 10 năm trúng 6.200 tỷ đồng, tương đương 68,9% kế hoạch với mức lãi suất 3,55%, tăng 4 điểm cơ bản; kỳ hạn 30 năm trúng 25 tỷ đồng, đạt 5% so với kế hoạch tại mức lãi suất 3,6%, tăng 5 điểm cơ bản. Riêng kỳ hạn 15 năm không có kết quả trúng thầu.

Lũy kế đến ngày 18/9, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 250.000 tỷ đồng, hoàn thành 50% kế hoạch năm 2025. Trong quý III, giá trị huy động đạt hơn 48.500 tỷ đồng, tương đương 40,4% kế hoạch quý.

Thanh khoản thị trường sơ cấp tiếp tục hồi phục so với tuần trước, trong khi lãi suất trúng thầu gia tăng rõ rệt ở hầu hết các kỳ hạn. Trái ngược, lãi suất trên thị trường thứ cấp duy trì trạng thái đi ngang sau giai đoạn tăng mạnh vào cuối tháng 8.

Nhận định của các chuyên gia từ Chứng khoánYuanta Việt Nam cho rằng, lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tăng nhanh hơn trong những tháng cuối năm khi áp lực huy động vốn cho các dự án đầu tư công ngày càng lớn. Theo kế hoạch, trong tuần này Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục gọi thầu 13.500 tỷ đồng với cơ cấu kỳ hạn tương tự tuần trước.

Trên thị trường thứ cấp, hoạt động giao dịch duy trì sôi động với tổng giá trị đạt 93.300 tỷ đồng, tăng 24,3% so với tuần trước. Trong đó, giao dịch repo chiếm 34.400 tỷ đồng, tăng 43,3%, còn outright đạt 58.900 tỷ đồng, tăng 15,3%. Dòng vốn ngoại tiếp tục ghi nhận xu hướng bán ròng tuần thứ hai liên tiếp với giá trị 213 tỷ đồng.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp hầu như không biến động đáng kể, với kỳ hạn 1 năm duy trì ở mức 2,82% (tăng 1 điểm cơ bản), 2 năm ở mức 2,86%, 3 năm đạt 2,94% (tăng 1 điểm cơ bản), 5 năm ở mức 3,16% (giảm 1 điểm cơ bản), còn 10 năm giữ nguyên 3,7%.