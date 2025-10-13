Chứng khoán Việt Nam duy trì vùng định giá cân bằng, hướng tới chu kỳ tăng trưởng mới

(TBTCO) - VN-Index khép lại quý III trong vùng định giá cân bằng, khi yếu tố vĩ mô, chính sách điều hành và triển vọng nâng hạng thị trường tiếp tục củng cố niềm tin nhà đầu tư. Động lực mới cho giai đoạn cuối 2025 và năm 2026 được kỳ vọng đến từ tăng trưởng kinh tế, mặt bằng lãi suất thấp và hiệu ứng nâng hạng FTSE Russell.

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), tính đến ngày 30/9/2025, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.661,70 điểm, giảm 1,2% so với tháng trước. Hệ số P/E TTM (giá trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất) đạt 15,1 lần, cao hơn mức trung bình 5 năm (14,2 lần) nhưng tương đương với trung bình 10 năm. Xét theo từng nhóm ngành, có 5/11 nhóm đang giao dịch với định giá cao hơn mức trung bình 5 năm, trong khi 6 nhóm còn lại thấp hơn. TPS nhận định, mặt bằng định giá hiện tại của thị trường ở mức cân bằng – không còn rẻ, nhưng cũng chưa đến mức đắt so với lịch sử.

Bước sang quý IV/2025, với tầm nhìn hướng tới năm 2026, TPS cho rằng, định giá thị trường có thể mở rộng hơn khi các yếu tố vĩ mô, chính sách tiền tệ và triển vọng nâng hạng tiếp tục hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư. Theo ước tính, hệ số P/E của thị trường có thể tăng lên quanh mức 17 lần, phản ánh kỳ vọng tích cực về tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Trước hết, về vĩ mô, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong quý IV, trong khi Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì định hướng giữ mặt bằng lãi suất thấp nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu tăng trưởng GDP quý IV của Việt Nam hướng tới mức 8,4%, còn kế hoạch năm 2026 được Chính phủ đặt ở ngưỡng 10%, thể hiện quyết tâm cao về phục hồi và bứt phá.

Cùng với đó, việc FTSE Russell chính thức chấp thuận nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi là tín hiệu tích cực, được kỳ vọng sẽ giúp định giá thị trường cải thiện, tương tự các giai đoạn tăng trưởng mạnh trước đây như 2017 - 2018 hay 2020 - 2021.

Ngoài ra, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết được dự báo duy trì đà tăng trưởng trên 20% trong quý III và quý IV năm nay, nhờ môi trường vĩ mô thuận lợi và định hướng điều hành linh hoạt của Chính phủ. Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 13,4% trong 9 tháng đầu năm và vẫn còn dư địa lớn để đạt mục tiêu 19 - 20% cho cả năm.

Về diễn biến dòng vốn ngoại, sau khi quay lại trạng thái bán ròng mạnh trong tháng 8, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xu hướng này trong tháng 9 nhưng với quy mô giảm nhẹ. Cụ thể, khối ngoại bán ròng 25.707 tỷ đồng trong tháng 9, thấp hơn mức 29.423 tỷ đồng của tháng trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, giá trị bán ròng đạt 77.074 tỷ đồng, trong khi giao dịch thỏa thuận không có biến động lớn, ghi nhận mức mua ròng nhẹ 463 tỷ đồng. Tổng giá trị bán ròng lũy kế đạt 98.559 tỷ đồng, vượt mức 90.000 tỷ đồng của cả năm 2024.

Theo phân tích của TPS, xu hướng bán ròng của khối ngoại trong giai đoạn gần đây chủ yếu chịu ảnh hưởng từ biến động tỷ giá khi đồng Việt Nam tiếp tục giảm giá so với USD và một số đồng tiền khác, cùng với diễn biến tăng nhanh của nhiều nhóm cổ phiếu khiến nhu cầu chốt lời gia tăng. Mặc dù vậy, giao dịch của khối ngoại hiện chỉ chiếm khoảng 10 - 15% tổng giá trị mỗi phiên, nên tác động lên mặt bằng giá chung không quá đáng kể, song cũng cho thấy phần nào sự thận trọng của nhà đầu tư trước mức định giá đã tăng so với giai đoạn trước.

Trong bối cảnh FTSE Russell đã chính thức công bố quyết định nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi, có hiệu lực từ tháng 9/2026, cùng triển vọng tăng trưởng kinh tế được đánh giá tích cực trong quý IV, TPS cho rằng, diễn biến dòng vốn ngoại có thể ổn định hơn trong thời gian tới, với khả năng thu hẹp đà bán ròng hoặc xuất hiện các nhịp mua ròng trở lại vào cuối năm./.