Phát triển thị trường trái phiếu xanh hiệu quả, công bố thông tin minh bạch, đầy đủ và nhất quán là yếu tố không thể thiếu. Công bố thông tin không chỉ giúp nhà đầu tư hiểu rõ tác động môi trường – xã hội của các dự án được tài trợ, mà còn góp phần củng cố niềm tin của thị trường, đảm bảo tính minh bạch và uy tín của doanh nghiệp phát hành, từ đó thu hút nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Nguồn lực tài chính xanh đóng vai trò then chốt

Ngày 13/10/2025, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp Đại sứ quán Anh tổ chức Hội thảo giới thiệu Sổ tay Công bố thông tin trái phiếu xanh.

Hội thảo có sự tham gia của bà Anna Gibson – Tham tán về Biến đổi khí hậu, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, ông Vũ Chí Dũng – Trưởng ban Pháp chế Đối ngoại (UBCKNN), các chuyên gia trong và ngoài nước trong lĩnh vực tài chính xanh, cùng các tổ chức, doanh nghiệp trong nước.

Tiếp nối Sổ tay Hướng dẫn phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững được UBCKNN ban hành năm 2021, UBCKNN đã tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, cùng các chuyên gia của Chương trình UK PACT để xây dựng Sổ tay Công bố thông tin Trái phiếu xanh. Sổ tay này cung cấp hướng dẫn chi tiết, thiết thực cho các tổ chức phát hành về cách công bố thông tin trước và sau khi phát hành trái phiếu xanh một cách đầy đủ, nhất quán, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Vũ Chí Dũng – Trưởng ban Pháp chế Đối ngoại, UBCKNN cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới chịu nhiều tác động tiêu cực nhất của biến đổi khí hậu. Những thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai gây ra, như bão Yagi hay bão Bualoi và Matmo gần đây, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và nền kinh tế. Trước thách thức đó, phát triển kinh tế xanh và bền vững đã trở thành định hướng quan trọng, xuyên suốt trong chỉ đạo của Chính phủ, được cụ thể hóa trong nhiều chiến lược và chương trình hành động quốc gia.

Ông Vũ Chí Dũng – Trưởng ban Pháp chế Đối ngoại, UBCKNN phát biểu tại Hội thảo

Để hiện thực hóa mục tiêu này, nguồn lực tài chính xanh đóng vai trò then chốt, trong đó, trái phiếu xanh là một công cụ quan trọng, giúp huy động nguồn vốn cho các dự án thân thiện với môi trường, hướng tới tăng trưởng bền vững. Do vậy, nhằm phát triển thị trường trái phiếu xanh hiệu quả, công bố thông tin minh bạch, đầy đủ và nhất quán là yếu tố không thể thiếu. Công bố thông tin không chỉ giúp nhà đầu tư hiểu rõ tác động môi trường - xã hội của các dự án được tài trợ, mà còn góp phần củng cố niềm tin của thị trường, đảm bảo tính minh bạch và uy tín của doanh nghiệp phát hành, từ đó thu hút nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Công cụ mạnh mẽ giúp huy động vốn tư nhân

Về phía Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, bà Anna Gibson - Tham tán về Biến đổi khí hậu cho rằng, sự kiện hội thảo lần này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình chung hướng tới một tương lai tài chính xanh hơn và bền vững hơn. Bà Anna Gibson chia sẻ về tính cấp thiết của hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và vai trò quan trọng của tài chính trong việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế ít carbon và có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Bà Anna Gibson – Tham tán về Biến đổi khí hậu, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội phát biểu tại Hội thảo

Theo bà Anna Gibson, Việt Nam đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ trên trường quốc tế, bao gồm cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu này, trái phiếu xanh là một công cụ mạnh mẽ giúp huy động vốn tư nhân cho các dự án mang lại lợi ích môi trường thực sự. Sự thành công của trái phiếu xanh phụ thuộc vào niềm tin rằng, nguồn vốn huy động được sẽ được sử dụng minh bạch và hiệu quả. Bằng cách tăng cường tính minh bạch và chuẩn hóa các thông tin công bố, sổ tay này sẽ giúp xây dựng niềm tin của nhà đầu tư, giảm thiểu rủi ro “tẩy xanh” và hỗ trợ sự phát triển của một thị trường tài chính xanh đáng tin cậy và vững mạnh tại Việt Nam.

Hội thảo thu hút đông đảo đại biểu tham dự

“Chính phủ Anh cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ hành trình tài chính xanh của Việt Nam và mong muốn mở rộng hợp tác với Bộ Tài chính, UBCKNN cũng như các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam thông qua một mối quan hệ chiến lược toàn diện hơn, hướng tới mục tiêu huy động tài chính xanh trên quy mô lớn, đẩy mạnh thị trường vốn và đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về tài chính bền vững” - bà Anna thông tin thêm.

Tiếp sau thành công của Hội nghị tại Hà Nội, UBCKNN sẽ tiếp tục tổ chức giới thiệu Sổ tay Công bố thông tin trái phiếu xanh tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 15/10/2025./.