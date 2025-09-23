Doanh nghiệp bất động sản dẫn dắt đà phát hành trái phiếu với nhiều thương vụ lớn trong tháng 8

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 8 chứng kiến sự phân hóa khi bất động sản vươn lên dẫn đầu với nhiều thương vụ phát hành lớn, trong khi toàn thị trường vẫn chịu sức ép từ hoạt động mua lại và đáo hạn gia tăng.

Bất động sản dẫn dắt đà phát hành

Theo báo cáo phân tích mới nhất của FiinGroup về thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 8/2025, tính đến cuối tháng 8, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp lưu hành đạt khoảng 1,33 triệu tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ nhưng giảm 1,5% so với tháng trước. Sự sụt giảm này chủ yếu bắt nguồn từ hoạt động mua lại trước hạn diễn ra sôi động hơn, cùng với giá trị đáo hạn tăng mạnh, lần lượt tăng 84% và 102,8% so với tháng 7. Trong khi đó, phát hành mới chỉ tăng 33,1% so với tháng trước, chưa đủ bù đắp cho lượng trái phiếu rút ra khỏi thị trường.

Xét theo hình thức phát hành, phần giảm chủ yếu đến từ kênh phát hành riêng lẻ, khi dư nợ trái phiếu riêng lẻ đến cuối tháng 8 chỉ còn khoảng 1,16 triệu tỷ đồng, giảm 1,9% so với tháng trước, chiếm 87,4% tổng dư nợ toàn thị trường.

Ngược lại, phát hành ra công chúng lại tăng nhẹ 1,7%, trong đó đáng chú ý ngoài các đợt phát hành quen thuộc từ nhóm ngân hàng, thị trường đã xuất hiện thêm một lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng của một doanh nghiệp xây dựng.

Lũy kế 8 tháng, nhóm phi ngân hàng đã phát hành 102 nghìn tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ 2024. Ngành bất động sản là điểm nhấn khi phát hành 21,6 nghìn tỷ đồng trong tháng 8, cao gấp 11 lần so với tháng trước và 3,7 lần cùng kỳ, đồng thời đạt mức cao nhất từ đầu năm.

Trong tháng 8, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 60,6 nghìn tỷ đồng, tăng 33% so với tháng trước sau khi giảm trong tháng 7. Dù vậy, quy mô phát hành vẫn thấp hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Điểm sáng nằm ở phát hành ra công chúng, vốn duy trì xu hướng tích cực.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, tổng giá trị phát hành đạt 374,6 nghìn tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ, trong đó phát hành công chúng tăng mạnh 67%. Cơ cấu phát hành trong tháng 8 cũng cân bằng hơn, với nhóm ngân hàng chiếm 56,5% tổng giá trị phát hành, tương đương 34,2 nghìn tỷ đồng, giảm 12,6% so với tháng trước và giảm 35% so với cùng kỳ.

Cũng trong 8 tháng, các tổ chức tín dụng đã huy động hơn 272,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 89,4% tổng giá trị phát hành cả năm 2024. Nhóm phi ngân hàng nổi bật với sự gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động phát hành mới. Trong tháng 8, nhóm này huy động 26,3 nghìn tỷ đồng, cao gấp 4 lần so với tháng trước và gấp đôi cùng kỳ.

Tính từ đầu năm, các doanh nghiệp bất động sản đã huy động 62,1 nghìn tỷ đồng qua kênh trái phiếu, tăng 32% so với cùng kỳ. Một số ngành khác cũng duy trì hoạt động phát hành ổn định, tiêu biểu là ngành xây dựng và vật liệu với lô phát hành 2.000 tỷ đồng của CII, hay ngành thực phẩm và đồ uống với lô phát hành 1.000 tỷ đồng từ Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Dòng tiền đáo hạn dồn về cuối năm

Hoạt động mua lại trước hạn tiếp tục gia tăng. Tháng 8 ghi nhận tổng giá trị mua lại đạt 45,8 nghìn tỷ đồng, tăng 84% so với tháng trước và tăng 107% so với cùng kỳ, trong đó nhóm phi ngân hàng tăng đột biến tới 402%. Lũy kế 8 tháng, tổng giá trị mua lại trước hạn đạt gần 198,6 nghìn tỷ đồng, trong đó ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn với 123,5 nghìn tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Bất động sản cũng gia tăng quy mô mua lại, đạt 7,5 nghìn tỷ đồng trong tháng 8, gấp ba lần tháng trước. Lũy kế từ đầu năm, nhóm bất động sản đã mua lại hơn 42,5 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, ngành du lịch và giải trí cũng ghi nhận các thương vụ mua lại đáng kể, trong khi nhóm thực phẩm và đồ uống có thương vụ nổi bật của Nông nghiệp Trường Hải với quy mô 2,4 nghìn tỷ đồng.

Về nghĩa vụ thanh toán, dữ liệu trên hệ thống FiinPro-X cho thấy đến ngày 16/9, các doanh nghiệp đã chi trả tổng cộng 166,9 nghìn tỷ đồng tiền gốc và lãi, tương đương 64% nghĩa vụ cả năm. Trong tháng 10, dòng tiền phải trả dự kiến khoảng 21,7 nghìn tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với các tháng trước.

Lũy kế 4 tháng cuối năm, nhóm phi ngân hàng ước chi trả 21,9 nghìn tỷ đồng tiền lãi, trong đó bất động sản chiếm gần 54%.

Ước tính trong cuối năm, tổng dòng tiền phải trả ước đạt 108,9 nghìn tỷ đồng, trong đó riêng tháng 12 dự kiến 45,1 nghìn tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào nhóm bất động sản. Tuy nhiên, báo cáo công bố thông tin trong tháng 8 vẫn ghi nhận 17 mã trái phiếu của 14 tổ chức phát hành rơi vào tình trạng chậm trả gốc và lãi.

Trong tháng 10, giá trị gốc đến hạn ở nhóm phi ngân hàng ước đạt 12,6 nghìn tỷ đồng, tăng 32% so với tháng 9, tập trung nhiều ở bất động sản. Dù vậy, so với tháng 9, quy mô đáo hạn của riêng bất động sản giảm 22%, xuống còn khoảng 6,8 nghìn tỷ đồng.

Ngoài bất động sản, nhóm tiện ích có hơn 2,2 nghìn tỷ đồng và nhóm dịch vụ tài chính gần 1,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong tháng 10. Tính chung 4 tháng cuối năm, dòng tiền gốc đến hạn của nhóm phi ngân hàng vào khoảng 48 nghìn tỷ đồng, trong đó bất động sản chiếm tới 63%.

Sang nửa đầu năm 2026, áp lực thanh toán tiếp tục gia tăng khi có khoảng 81,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu phi ngân hàng đáo hạn, riêng bất động sản chiếm tới 71%, tương đương 57,7 nghìn tỷ đồng.

Đối với nghĩa vụ lãi, trong tháng 10 nhóm phi ngân hàng dự kiến phải chi trả 3,3 nghìn tỷ đồng, giảm 37,4% so với tháng trước, đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp. Bất động sản chiếm khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 34% tổng nghĩa vụ lãi, trong khi các ngành khác như tiện ích, xây dựng và vật liệu hay du lịch và giải trí ghi nhận quy mô thấp hơn nhiều.

Trên thị trường thứ cấp, tháng 8 ghi nhận tổng giá trị giao dịch đạt 121,8 nghìn tỷ đồng, bình quân 5,8 nghìn tỷ đồng mỗi ngày, giảm nhẹ 6,3% so với tháng trước nhưng vẫn tăng tới 66,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 8 tháng, giá trị giao dịch bình quân đạt 5,6 nghìn tỷ đồng/ngày, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024. Nhu cầu tập trung nhiều ở các trái phiếu kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 năm, với giá trị giao dịch bình quân đạt 2,9 nghìn tỷ đồng/ngày, mức cao nhất trong 3 tháng gần đây.