Chứng khoán phái sinh 13/10: Phe Long thắng thế, VN30-Index lần đầu vượt mốc 2.000 điểm

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng mạnh nhờ dòng tiền chủ động và tâm lý hứng khởi khi VN30-Index bứt phá qua ngưỡng tâm lý 2.000 điểm, tăng 1,6%. VN100-Index cũng tăng 1,26% nhờ loạt trụ cột tăng mạnh.

Trên thị trường phái sinh, kết phiên, hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN30 tháng 10/2025 (41I1FA000) tăng 37,7 điểm (+1,91%) lên 2.013,6 điểm. Mức tăng mạnh hơn chỉ số cơ sở đã chuyển chênh lệch giữa giá HĐTL so với VN30 sang trạng thái dương 1,32 điểm . Các kỳ hạn xa hơn như 41I1FB000, VN30F2512, 41I1G3000 đều thu hẹp mức chênh lệch âm.

Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng 3,1% so với phiên trước. Theo Trung tâm phân tích Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch đang trở nên khá lạc quan ngắn hạn đối với xu hướng VN30-Index, do vậy gia tăng các vị thế đầu cơ mua vào trong phiên. Xu hướng ngắn hạn của 41I1FA000 tăng trưởng tích cực, vượt lên đinh cũ 1.898 điểm. Khối lượng mở (OI) đối với HĐTL 41I1FA000 đóng cửa phiên hôm nay còn 38.398 hợp đồng, giảm dần các vị thế nắm giữ khi các HĐTL này sẽ đến thời điểm đáo hạn vào phiên thứ Năm (16/10/2025).

Đối với HĐTL chỉ số VN100 đáo hạn vào ngày 16/10 tới, giá HĐTL đóng cửa ở mức 1.916 điểm, tăng 0,37% so với hôm qua và chênh lệch âm 17 điểm so với chỉ số cơ sở.

Sắc xanh lan toả, đa số HĐTL chỉ số VN30 và VN100 các kỳ hạn đều tăng.

Chuyên gia từ SHS cho rằng, xu hướng ngắn hạn của thị trường duy trì tích cực sau vượt lên vùng đỉnh tháng 8-9/2025. VN30-Index đã vượt lên mốc tâm lý 2.000điểm với nhiều cơ hội ngắn hạn khá tốt. Tuy nhiên việc nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn có thể đi vào vùng quá mua ngắn hạn có thể khiến chỉ số chung "quay đầu".

Sức bật của VN30-Index và VN100-Index chịu ảnh hưởng chỉnh bởi một vài trụ cột là các cổ phiếu vốn hoá lớn. VN30-Index mở cửa trong sắc đỏ nhẹ nhưng cổ phiếu VIC, VHM, CTG, TCB bật lên mạnh mẽ đã kéo chỉ số vượt ngưỡng 1.990 điểm ngay giữa phiên sáng. Đến cuối phiên, VIC tăng trần, VRE tăng hơn 6% đã tạo hiệu ứng lan tỏa, giúp VN30 đóng cửa tại 2.012,28 điểm, tăng 31,71 điểm, với 17 mã tăng và 10 mã giảm. Trong khi đó, chỉ số VN100-Index đóng cửa tại 1.935,65 điểm (+1,26%), tương tự VN30-Index khi cũng chịu ảnh hưởng chính bởi một số trụ cột.

Thanh khoản nhóm VN30 đạt hơn 27.490 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước và chiếm trên 61% tổng giá trị giao dịch trên sàn chứng khoán TP.HCM. Về tín hiệu kỹ thuật, chuyên gia từ VCBS cho rằng VN30-Index hình thành nến xanh Marubozu, RSI và MACD duy trì ở vùng cao, ủng hộ xu hướng tăng tiếp diễn. VCBS khuyến nghị mở vị thế Long quanh vùng 2.000 điểm, mục tiêu 2.020 điểm trong ngắn hạn.

Thị trường phái sinh và cơ sở đều giữ được đà tăng mạnh mẽ, đặc biệt sau "cú hích" từ thông tin nâng hạng thị trường lên thị trường mới nổi thứ cấp. Dù áp lực chốt lời có thể xuất hiện trước các ngưỡng kháng vự mạnh, phe Long vẫn đang nắm ưu thế trong ngắn hạn./.