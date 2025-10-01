Ngày 1/10: Giá tiêu sụt giảm mạnh, cà phê giao dịch ở mức 114.300 - 116.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay (1/10) sụt giảm mạnh từ 1.500 đến 3.000 đồng/kg. Hiện giao dịch giá tiêu trong khoảng 146.000 - 147.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm nhẹ trở lại.

Giá tiêu sáng nay tại thị trường trong nước giảm mạnh từ 1.500 đến 3.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá tiêu giảm sâu 3.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay sụt giảm mạnh từ 1.500 đến 3.000 đồng/kg. Hiện giao dịch giá tiêu trong khoảng 146.000 - 147.000 đồng/kg.

Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk và Lâm Đồng có giá tiêu hôm nay là 147.000 đồng/kg. Trong đó, giá tiêu tại Lâm Đồng giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

TP. Hồ Chí Minh và Đắk Lắk có giá tiêu giảm sâu nhất cả nước, giảm đến 3.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá tiêu trên thị trường được thương lái thu mua ở mức 146.500 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg so với ngày hôm trước; tại Đồng Nai, tiêu được ghi nhận ở mức 146.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu tại Indonesia giảm nhẹ. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ 0.07% so với hôm qua, hiện ở mức 6.979 USD/tấn; tiêu trắng Muntok cũng giảm 0.08%, xuống mức 9.889 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ổn định hiện ở mức 9.600 USD/tấn; tiêu trắng ASTA đạt 13.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn.

Giá cà phê quay đầu giảm

Giá cà phê hôm nay tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm nhẹ trở lại so với ngày hôm qua. Hiện cà phê tại thị trường trong nước được thu mua với giá trung bình 116.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Lắk đang thu mua cà phê với mức giá 116.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 115.800 đồng/kg.

Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1.000 đồng/kg hiện ở mức giá 114.300 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng nhẹ sau phiên giảm giá hôm qua. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa ở mức 4.200 USD/tấn, tăng 0.332% (14 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0.92% (12 USD/tấn), đạt 4.186 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica tăng nhẹ giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,71% (2,65 US cent/pound) so với hôm qua, đạt 374,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 0,96% (3,4 US cent/pound), lên mức 358,95 US cent/pound.

Tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica cùng tăng đồng loạt so với ngày hôm qua. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 450,7 US cent/pound, tăng 0,07% so với ngày hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 đạt 394,1 US cent/pound, tăng 0,29%. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 1,17%, hiện ở mức 436,6 US cent/pound./.