Ngày 1/10: Giá dầu thế giới giảm do kỳ vọng dư cung

Giá dầu thế giới hôm nay (1/10) giảm khi giới đầu tư lo ngại dư cung, trong bối cảnh OPEC+ có thể tăng mạnh sản lượng từ tháng 11 và việc Iraq nối lại xuất khẩu dầu… Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 67,13 USD/thùng, giảm 1,24%; giá dầu WTI ở mốc 62,81 USD/thùng, giảm 1,06%.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm khi giới đầu tư lo ngại dư cung. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 1/10/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 67,13 USD/thùng, giảm 1,24% (tương đương giảm 0,84 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 62,81 USD/thùng, giảm 1,06% (tương đương giảm 0,67 USD/thùng).

Nguồn tin từ Reuters cho biết, tại cuộc họp diễn ra chủ nhật tới, OPEC+ nhiều khả năng xem xét tăng sản lượng thêm 411.000 thùng/ngày (bpd) cho tháng 11. Mức này cao gấp ba lần mức tăng 137.000 bpd mà tổ chức cùng Nga và các đồng minh đã thống nhất cho tháng 10.

“Chiến lược này của OPEC+ có thể làm giảm đáng kể biên lợi nhuận của các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ chi phí cao, buộc họ phải cắt giảm sản lượng kỷ lục mà họ duy trì”, chuyên gia phân tích Alex Hodes tại StoneX nhận định.

Trong khi đó, hôm thứ 7, dầu thô lần đầu tiên sau hai năm rưỡi đã chảy trở lại qua đường ống từ khu vực bán tự trị Kurdistan (miền Bắc Iraq) sang Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi một thỏa thuận tạm thời được ký kết giúp phá vỡ bế tắc, theo Bộ Dầu mỏ Iraq.

Thị trường những tuần gần đây vẫn thận trọng, vừa phải cân bằng rủi ro nguồn cung, chủ yếu do các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga, vừa đối diện với triển vọng dư cung và nhu cầu yếu./.