Doanh nghiệp tăng tốc mua lại trái phiếu trước hạn trong tuần cuối tháng 9

(TBTCO) - Trong tuần từ 22/9 - 26/9, các doanh nghiệp đã mua lại hơn 3.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, nâng tổng lũy kế từ đầu năm 2025 lên 209.679 tỷ đồng, tăng 49,2% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp tuần từ ngày 22/9 - 26/9 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng ổn định với 9 đợt phát hành được ghi nhận trong tuần, đạt tổng giá trị 4.397 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 397.886 tỷ đồng. Trong đó, có 24 đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị 48.284 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng lượng phát hành; còn lại là 321 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 349.603 tỷ đồng, chiếm 87,9%.

Nguồn: VBMA.

Bên cạnh hoạt động phát hành mới, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn tiếp tục sôi động trong tuần qua với tổng giá trị mua lại đạt 3.061 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, giá trị trái phiếu được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lên tới 209.679 tỷ đồng, tăng 49,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khối ngân hàng là nhóm dẫn đầu, thực hiện mua lại khoảng 131.684 tỷ đồng, tương đương 62,8% tổng giá trị mua lại trên thị trường.

Trong thời gian còn lại của năm 2025, tổng giá trị trái phiếu đến hạn ước tính khoảng 48.080 tỷ đồng. Nhóm doanh nghiệp bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 18.331 tỷ đồng, tương đương 38,1% tổng giá trị đáo hạn. Nhóm ngân hàng đứng thứ hai, chiếm 28,7% với 13.781 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn thanh toán.

Về hoạt động giao dịch, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên thị trường thứ cấp trong tuần qua đạt mức trung bình 7.126 tỷ đồng mỗi ngày, giảm 18,3% so với tuần liền trước.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên thị trường đạt khoảng 993.068 tỷ đồng./.