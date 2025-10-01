Ngày 1/10: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (1/10) diễn biến trái chiều. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tại Trung Quốc và Singapore giảm. Nhật Bản chịu áp lực khi đồng Yên mạnh lên, trong khi đó Thái Lan nhích nhẹ. Trong nước tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ở mức ổn định, dao động quanh 398 - 422 đồng/TSC/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc hôm nay giảm xuống mức 14.475 Nhân dân tệ/tấn.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 0,4% (55 Nhân dân tệ) xuống mức 14.475 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 10 tăng 0,4% (0,27 Baht) lên mức 67,76 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su đi ngang mức 312 Yên/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 giảm 0.80 cent/kg, hiện ở mức 172.90 cent/kg.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giảm đầu phiên sau đó đi ngang, chịu tác động từ sự suy yếu của thị trường Thượng Hải và đồng Yên mạnh hơn. Ngoài ra, đà giảm của chứng khoán Tokyo cùng với giá dầu thô đi xuống cũng góp phần kéo giá cao su xuống.

Trên Sở giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 3/2025 giảm 4,4 Yên (tương đương 1,42%), xuống còn 305,8 Yên/kg (2,05 USD). Tuần trước, hợp đồng này đã tăng 1%.

Tại Sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 1/2025 giảm 50 Nhân dân tệ (0,32%) xuống 15.375 Nhân dân tệ/tấn (2.159,5 USD). Theo SHFE, lượng tồn kho cao su tại các kho do sàn theo dõi đã giảm 4,5% so với tuần trước.

Trên Sàn giao dịch SICOM Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 10 được giao dịch lần cuối ở mức 172,8 cent Mỹ/kg, giảm 0,5%.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Tại Công ty MangYang, báo giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Tương tự, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.