Thị trường vốn trước cơ hội bứt phá nhờ nền tảng vĩ mô tích cực

(TBTCO) - Lợi nhuận doanh nghiệp phục hồi, dòng vốn đầu tư được cải thiện và định giá thị trường ở mức hợp lý đang tạo cơ hội cho thị trường vốn bứt phá. Các chuyên gia kỳ vọng VN-Index có thể tiến tới vùng 1.800 điểm trong bối cảnh nền tảng vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định.

Đầu tư công tạo lực đẩy tăng trưởng

Triển vọng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn cuối 2025 và sang tới 2026 tiếp tục được đánh giá tích cực, với nhiều động lực tăng trưởng đang dần phát huy hiệu quả. Giới chuyên gia đánh giá rằng, đà phục hồi hiện nay không chỉ đến từ yếu tố chu kỳ, mà còn phản ánh sự cải thiện thực chất trong cấu trúc nội tại của nền kinh tế, đặc biệt là ở các mảng đầu tư, tiêu dùng và môi trường chính sách.

Một trong những điểm nhấn quan trọng là tốc độ giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh rõ rệt. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm nay, trung bình mỗi tháng từ nay đến hết tháng 1/2026, Việt Nam cần giải ngân hơn 90.000 tỷ đồng. Nếu thực hiện đúng tiến độ, dòng vốn này sẽ tạo lực đẩy lớn cho nhiều lĩnh vực, từ xây dựng hạ tầng đến công nghiệp phụ trợ, qua đó lan tỏa sang toàn bộ nền kinh tế.

Đồ hoạ: Thu Hương.

Song song với đó, khu vực kinh tế tư nhân cũng được kỳ vọng đóng vai trò ngày càng lớn. Chính phủ đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, gỡ bỏ rào cản thể chế và khơi thông dòng vốn tín dụng. Những động thái này không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh mà còn góp phần tăng cường niềm tin vào triển vọng thị trường trong trung và dài hạn.

Theo chuyên gia từ VCBF, trong tháng 8 vừa qua, du lịch trong nước phục hồi mạnh mẽ khi lượng khách quốc tế tăng gần 22% so với cùng kỳ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng dịch vụ và củng cố tổng cầu của nền kinh tế.

Theo bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (VCBF), những nỗ lực cải cách thể chế, đẩy mạnh đầu tư công và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô đang tạo nền tảng thuận lợi cho thị trường vốn.

“Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế vẫn đang đối mặt với áp lực tăng trưởng và lạm phát, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng với sự linh hoạt trong điều hành chính sách và quyết tâm cải cách rõ nét” – bà Nga nhận định.

Trên nền tảng đó, hoạt động xuất khẩu và thương mại cũng cho thấy những tín hiệu tích cực. Bà Nga chỉ ra rằng, xuất khẩu báo tiếp tục giữ vai trò trụ cột với mức tăng trưởng dự kiến đạt 10–12% trong cả năm. Dù kim ngạch có dấu hiệu chững lại trong tháng 8 do tác động từ chính sách thuế quan tại một số thị trường lớn, nhưng cán cân thương mại tổng thể vẫn duy trì mức thặng dư ấn tượng – khoảng 3 tỷ USD mỗi tháng trong 3 tháng gần đây.

Một yếu tố thuận lợi khác đến từ diễn biến chính sách tiền tệ quốc tế. Dự báo cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất hai lần trong phần còn lại của năm 2025, mở ra kỳ vọng giảm áp lực lên tỷ giá và tạo điều kiện để Việt Nam duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Theo ông Huang Bo - Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (IVS), nếu kịch bản này diễn ra đúng như kỳ vọng, đây sẽ là “cú hích gián tiếp” hỗ trợ cả dòng vốn lẫn tâm lý thị trường trong nước.

Trong nước, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục khởi sắc, với mức tăng trưởng 8,8% trong nửa đầu năm. Xu hướng dịch chuyển vốn toàn cầu vào các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo và sản xuất xanh đang mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi cung ứng, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn. Đây cũng là cơ sở quan trọng để củng cố triển vọng tăng trưởng bền vững.

Thị trường vốn đứng trước cơ hội bứt phá

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô được giữ vững, thị trường chứng khoán – kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế cũng đang đứng trước nhiều cơ hội bứt phá. Ông Huang Bo nhận định, mặt bằng định giá hiện tại của thị trường xoay quanh mức P/E 15 lần, được xem là hợp lý so với dữ liệu lịch sử. Tuy nhiên, để đánh giá triển vọng phía trước, nhà đầu tư cần theo sát những yếu tố then chốt như chính sách tiền tệ trong nước, xu hướng định giá toàn cầu và chất lượng lợi nhuận doanh nghiệp.

Đồ hoạ: Thu Hương.

Về diễn biến chỉ số, ông Huang Bo cho rằng, trong kịch bản thuận lợi, VN-Index có thể tiến tới mốc 1.800 điểm vào cuối năm 2025 hoặc sang 2026, tương ứng mức tăng khoảng 20% so với hiện tại. Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết dự kiến tăng trưởng 16 - 20%, với các nhóm ngành dẫn dắt gồm ngân hàng, bất động sản, bán lẻ và công nghệ - những lĩnh vực đang hưởng lợi từ sự phục hồi tiêu dùng và dòng vốn dài hạn.

Chuyên gia VCBS dự báo VN-Index những tháng cuối 2025 có thể dao động quanh 1.672 điểm ở kịch bản cơ sở và hướng tới 1.854 điểm ở kịch bản tích cực, nhờ kỳ vọng nâng hạng thị trường và chính sách thúc đẩy tăng trưởng.

Đồng quan điểm, bà Nga khẳng định triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp trong năm 2025 sẽ là nền tảng quan trọng cho thị trường vốn. Theo ước tính của VCBF, lợi nhuận trung bình của các doanh nghiệp trong danh mục theo dõi có thể tăng gần 17%, phản ánh sự phục hồi sản xuất – kinh doanh và sự gia tăng dòng vốn đầu tư. Đây là tín hiệu tích cực, đặc biệt trong bối cảnh nhiều thị trường mới nổi vẫn còn đối mặt với khó khăn hậu COVID-19 và biến động địa chính trị.

Cũng theo bà Nga, một số ngành kinh tế đang cho thấy động lực tăng trưởng rõ nét. Ngân hàng giữ vai trò trụ cột nhờ nhu cầu tín dụng phục hồi và biên lợi nhuận cải thiện. Lĩnh vực tiêu dùng được hỗ trợ bởi sự gia tăng thu nhập và tâm lý tích cực của người dân.

Ngành xây dựng và vật liệu xây dựng có cơ hội bứt phá nhờ đầu tư công và bất động sản dần phục hồi. Đặc biệt, công nghệ – lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia đang trở thành động lực tăng trưởng mới cho cả sản xuất lẫn dịch vụ.

Tuy vậy, cả hai chuyên gia đều nhấn mạnh rằng, tăng trưởng trong giai đoạn tới không thể chỉ dựa vào những yếu tố thuận lợi ngắn hạn. Nguy cơ lạm phát quay trở lại, biến động quốc tế hay các chính sách bảo hộ tại thị trường xuất khẩu lớn vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách toàn diện, nâng cao năng suất và chất lượng quản trị doanh nghiệp, qua đó củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn. Chính những yếu tố này củng cố sự phát triển bền vững của nền kinh tế và thị trường vốn trong bối cảnh hội nhập sâu rộng./.