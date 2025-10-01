Ngày 1/10: Giá heo hơi đồng loạt giảm ở cả 3 miền trên cả nước

Sau một ngày chững giá, giá heo hơi hôm nay (1/10) đã trở lại đà giảm. Hiện tại, giá heo hơi trên toàn quốc dao động trong khoảng 53.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trên toàn quốc hôm nay dao động trong khoảng 53.000 - 57.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi giảm nhẹ tại hầu hết các tỉnh, thành phố. Hiện tại, các thương lái tại khu vực này thu mua heo hơi với giá từ 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Theo khảo sát mới nhất, Hà Nội cùng một số tỉnh như Bắc Ninh và Quảng Ninh hiện đang thu mua heo hơi ở ngưỡng cao nhất miền Bắc với 56.000 đồng/kg. Ninh Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hải Phòng, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hưng Yên, Điện Biên, Lào Cai và Phú Thọ theo sát với giá 55.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Lai Châu và Sơn La vẫn duy trì ổn định tại mức 54.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi biến động nhẹ. Theo đó, heo hơi tại khu vực này đang được bán ra với giá trong khoảng 53.000 - 57.000 đồng/kg.

Trong đó, giá heo hơi tại Hà Tĩnh giữ mức thấp nhất cả nước là 53.000 đồng/kg. Quảng Trị, TP. Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk cùng ở mức 54.000 đồng/kg. Nghệ An và Khánh Hoà neo ở mức 55.000 đồng/kg.

Lâm Đồng là địa phương có mức cao nhất khu vực với giá 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng có sự điều chỉnh. Hiện tại, giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau điều chỉnh, giá heo hơi tại Cà Mau về mức 57.000 đồng/kg, cùng giá với Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang và TP Hồ Chí Minh. Theo sau đó là Đồng Tháp và Cần Thơ với giá heo hơi ở mức 56.000 đồng/kg.

Cùng hạ một giá, heo hơi ở Vĩnh Long về mức 55.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Nhìn chung, sau một ngày chững giá, thị trường heo hơi đã trở lại đà giảm trong sáng nay. Hiện tại, giá heo hơi trên toàn quốc dao động trong khoảng 53.000 - 57.000 đồng/kg./.