Ngày 2/10: Giá quặng sắt bật tăng

(TBTCO) - Sau phiên lình xình, sáng nay, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Singapore-SGX tăng nhẹ. Sàn Thượng Hải đang trong kỳ nghỉ lễ. Trong nước giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 kết thúc phiên 1/10, giao dịch tại mức 103,91 USD/tấn

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch 1/10, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 tăng 0,21 USD lên mức 103,91 USD/tấn. Trung Quốc hiện đang trải qua kỳ nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1-7/10 nên tạm ngưng giao dịch.

Được biết, từ ngày 1/10, Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến sẽ đề xuất cắt giảm gần một nửa hạn ngạch nhập khẩu thép và nâng mức thuế đối với khối lượng vượt hạn ngạch lên 50%, ngang bằng với mức áp dụng tại Mỹ và Canada.

Động thái này sẽ nằm trong gói biện pháp mới cho ngành thép, dự kiến công bố ngày 7/10.

Hiện thép nhập khẩu vào EU vẫn bị giới hạn bởi cơ chế phòng vệ, nhưng biện pháp này sẽ hết hiệu lực vào giữa năm 2026 theo quy định của WTO. Các tập đoàn thép châu Âu đã yêu cầu cắt một nửa hạn ngạch và nâng thuế vượt hạn ngạch từ 25% lên 50%.

Nếu thông qua, mức thuế mới sẽ giúp EU ngang bằng với Canada và Mỹ – nơi áp thuế ngay từ tấn thép đầu tiên nhập khẩu. Động thái này cũng được xem là nỗ lực nhằm kiềm chế tình trạng dư thừa công suất toàn cầu, mà OECD dự báo sẽ lên tới 721 triệu tấn vào năm 2027, chủ yếu đến từ các nhà máy Trung Quốc được trợ cấp. EC cũng đang xem xét biện pháp tương tự với nhôm và khả năng áp thuế xuất khẩu đối với phế liệu kim loại.

Ngoài ra, Brussels kỳ vọng hệ thống hạn chế nhập khẩu mới có thể tạo điều kiện đạt thỏa thuận với Washington, thay thế mức thuế 50% hiện nay của Mỹ bằng cơ chế hạn ngạch. Trong khuôn khổ hợp tác, EU và Mỹ đang hướng tới một “liên minh kim loại” để bảo vệ sản xuất nội khối trước sự cạnh tranh từ Trung Quốc. Tháng 9 vừa qua, Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic đã gặp Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tại châu Á để thúc đẩy đàm phán.

Trong khi đó, tại Mỹ, Nucor - nhà sản xuất thép lớn nhất nước này – bất ngờ công bố tăng 60 USD/tấn đối với thép tấm dày kể từ tháng 11, theo thư gửi khách hàng ngày 29/9 được Steel Market Update (SMU) công bố. Đợt tăng giá này áp dụng cho tất cả hợp đồng mới chưa xác nhận trước thời điểm công bố.

Thị trường trong nước

Sáng 2/10, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì mức giá bình ổn định với giá thép xây dựng. Hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300. Cụ thể:

Tại miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg.

Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.