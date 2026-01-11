Ngày 11/1: Giá cao su thế giới biến động trái chiều trước áp lực cung - cầu

Giá cao su thế giới hôm nay (11/1) diễn biến trái chiều khi Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore giảm, ngược lại Thái Lan tăng, trong bối cảnh nhu cầu từ ngành lốp xe chững lại và nhà đầu tư thận trọng theo dõi diễn biến cung - cầu. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn duy trì đà đi ngang.

Giá cao su thế giới hôm nay diễn biến trái chiều. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc giảm 1,33% (215 Nhân dân tệ) về mức 15.915 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,6% (0,4 Baht) lên mức 62,6 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 0,3% (1 Yên) về mức 347 Yên/kg.

So với cuối tuần trước, giá cao su Trung Quốc, Thái Lan và Nhật Bản thay đổi tương ứng (+2%), (+3%) và (+4%).

Trên sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 2 được giao dịch ở mức 183,1 cent USD/kg, giảm 0,7%.

Giá cao su Nhật Bản giảm phiên thứ hai liên tiếp, chịu áp lực từ tồn kho lốp xe tăng lên tại nước tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc và sản xuất lốp chậm lại.

Hợp đồng cao su giao tháng 6/2026 trên Sàn Osaka (OSE) đóng cửa giảm 2,9 Yên, hay 0,83%, xuống 347,6 Yên (2,21 USD)/kg, mặc dù hợp đồng này vẫn tăng 0,61% trong tuần qua, ghi nhận tuần tăng thứ 5 liên tiếp.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5/2025 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) giảm 155 Nhân dân tệ, hay 0,96%, xuống 16.030 Nhân dân tệ/tấn (2.296,07 USD), trong khi hợp đồng cao su butadiene tháng 2 trên SHFE giảm 260 Nhân dân tệ, hay 2,12%, xuống 12.015 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.