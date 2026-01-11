Ngày 11/1: Giá dầu thế giới tăng mạnh phiên cuối tuần

Giá dầu thế giới hôm nay (11/1) tăng mạnh hơn 2% phiên cuối tuần khi thị trường theo dõi sát diễn biến Venezuela và khả năng Mỹ siết trừng phạt liên quan đến Nga. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 63,34 USD/thùng, tăng 2,18%; giá dầu WTI ở mốc 59,12 USD/thùng, tăng 2,35%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh hơn 2%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 11/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 63,34 USD/thùng, tăng 2,18% (tương đương tăng 1,35 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,12 USD/thùng, tăng 2,35% (tương đương tăng 1,36 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng hơn 2% trong phiên cuối tuần, khi thị trường gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Iran, trong bối cảnh các cuộc biểu tình trong nước leo thang, cùng với những diễn biến căng thẳng mới trong xung đột Nga - Ukraine.

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã bơm khoảng 28,40 triệu thùng/ngày trong tháng trước, giảm 100.000 thùng/ngày so với tháng 11. Trong đó, Iran và Venezuela là hai quốc gia ghi nhận mức sụt giảm sản lượng mạnh nhất.

Ở một diễn biến khác, Nhà Trắng dự kiến tổ chức cuộc gặp với các công ty dầu mỏ và các nhà kinh doanh năng lượng vào chiều 9/1 để thảo luận về các thỏa thuận xuất khẩu dầu của Venezuela. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Venezuela cho Mỹ toàn quyền tiếp cận lĩnh vực dầu mỏ, sau khi Washington bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Theo các quan chức trong chính quyền Trump, Mỹ sẽ kiểm soát hoạt động bán dầu và nguồn thu từ dầu của Venezuela trong thời gian vô thời hạn.

Các tập đoàn dầu khí lớn như Chevron, cùng những “ông lớn” trong ngành năng lượng toàn cầu như Vitol và Trafigura, đang cạnh tranh để giành hợp đồng với chính phủ Mỹ nhằm tiêu thụ khoảng 50 triệu thùng dầu tồn kho của công ty dầu khí quốc doanh PDVSA, vốn bị ứ đọng do các lệnh cấm vận nghiêm ngặt.

Theo báo cáo mới nhất của Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu khí đang hoạt động tại Mỹ đã giảm thêm 2 giàn trong tuần này, xuống còn 544 giàn - mức thấp nhất kể từ giữa tháng 12/2025, qua đó phần nào hỗ trợ giá dầu trong ngắn hạn./.